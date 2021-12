Alucinante tráiler de 'Everything Everywhere All At Once': Michelle Yeoh reparte estopa en el multiverso en la nueva película de los autores de 'Swiss Army Man'

La llegada de los multiversos al cine de superhéroes parece que ha provocado que otros cineastas se interesen por ese concepto. Daniels, el dúo de cineastas formado por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos por haber realizado 'Swiss Army Man', no es una excepción y aquí os traemos el alucinante tráiler de 'Everything Everywhere All At Once', su nueva película.

La única que puede salvar el mundo

'Everything Everywhere All At Once' cuenta la historia de Evelyn Wang, una inmigrante china que acaba viviendo una gran aventura cuando descubre que es la única que puede salvar nuestro mundo, teniendo para ello que explorar otros universos. En ellos hay infinidad de versiones de ella misma, lo cual será de gran ayuda pero lo complicará también todo aún más.

Michelle Yeoh da vida a la protagonista de la función, pero en su reparto también figuran otros rostros conocidos como Jamie Lee Curtis o Jenny Slate. Además, en 'Everything Everywhere All At Once' veremos a Stephanie Hsu, James Hong, Jonathan Ke Quan, Andy Le, Brian Le, y Harry Shum Jr.

Otro detalle llamativo de la película es que detrás de ella tenemos a A24, un sello independiente que ha dado muchas alegrías alegrías a los amantes del séptimo arte a lo largo de los últimos años. Suficiente cuando menos para confiar en que de aquí pueda salir algo grande.

'Everything Everywhere All At Once' llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 25 de marzo. Por desgracia, todavía no hay fecha para su estreno en España.