La brutal sucesora de la saga 'John Wick'. Josh Hartnett emula a Keanu Reeves en el salvaje tráiler de su nueva película de acción

Este año volveremos a ver a Keanu Reeves dando vida a John Wick en 'Ballerina', pero será una aparición secundaria y su futuro como ese ya mítico personaje está en el aire. Su productor Basil Iwanyk parece que son conscientes de eso y quizá por ello hayan apostado por 'Fight or Flight', una prometedora película de acción de la que aquí os traemos su brutal tráiler.

Protagonizada por un renacido Josh Hartnett tras su participación en títulos tan populares como 'Oppenheimer' y 'La trampa', 'Fight or Flight' cuenta la historia de un mercenario que recibe la misión de dar con alguien en un avión. Eso sí, se verá obligado a protegerla cuando quede claro que el resto de pasajeros va a intentar matarlos a ambos.

Estopa sin parar en un avión

A su manera es obvio ver 'Fight or Flight' como una sucesora de 'John Wick' con un toque de 'Redada asesina' pero situada a bordo de un avión. El cóctel no suena nada mal, pero habrá que ver si el guion al menos es solvente y, sobre todo, si la puesta en escena de James Madigan está a la altura.

Lo que deja con ciertas dudas es que 'Fight or Flight' no va a ir a cines, pues su lanzamiento está previsto para este mismo mes de febrero a través de la plataforma británica SkyCinema. Si realmente tuviesen un bombazo entre manos, algo me dice que ese no sería su destino.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia