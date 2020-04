'Capone': Tom Hardy se pone en la piel del gángster en este interesante biopic

El polémico director de la no menos polémica 'Cuatro Fantásticos' y de la sensacional 'Chronicle', el desterrado Josh Trank, cambia el título de su biopic demente sobre el mítico personaje popular. Ahora 'Fonzo' es 'Capone'. Más directo, imposible.

El drama de Al Capone y Tom Hardy, originalmente titulado 'Fonzo', ha sido rebautizado como 'Capone' y acaba de presentar su tráiler con vistas a su estreno en streaming el próximo mes de mayo. El drama biográfico tiene lugar 10 años después de la sentencia de prisión de Capone. El gángster, con 47 años, comienza a sufrir demencia y se vuelve perseguido por su pasado violento. Junto a Hardy veremos en la pantalla a Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan y Jack Lowden.

'Capone' está siendo esperada con mucha curiosidad al ser el primer trabajo de Trank desde la tormentosa película de los personajes de Marvel. La pelea del director con 20th Century Fox por el corte final y los nuevos retoques sufridos dio para años de agria polémica en redes sociales. Especialmente por parte del propio director, que no descansó en su empeño por aclarar su postura. La experiencia de Trank congeló una temporada al director, y ahora 'Capone' pretende ser un regreso más o menos por todo lo alto como director y guionista.

TRAILER.



Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.



(Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6