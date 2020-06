'El cuento de la criada': el primer tráiler de la temporada 4 avisa que "esta guerra no se va a ganar sola"

He de reconocer que, debido a que el rodaje fue paralizado el pasado marzo tras solo dos semanas de actividad, no me esperaba ver ya el primer teaser tráiler de la temporada 4 de 'El cuento de la criada' ('The Handmaid's Tale'). Pero Hulu, ni corta ni perezosa, nos ha ofrecido un largo adelanto de estos nuevos episodios.

Con un estreno que pone los ojos en 2021, cosa lógica por otro lado, este tráiler aun siendo largo apenas tiene un par de imágenes nuevas que mostrar. El resto es un montaje de sucesos intercalados con las voces de los personajes principales de la serie.

En su discurso, June (Elisabeth Moss) avisa que la "guerra no se gana sola" y que "acaban de comenzar" que, si bien son frases efectivas cumplen a la perfección con la deriva de la serie a lo largo de estas tres temporadas.

Así Bruce Miller como showrunner parece querer mantener el secreto sobre esta nueva temporada de 'El cuento de la criada'. ¿Qué consecuencias tendrá la operación orquestada por June?, ¿qué pasará con el comandante Lawrence?, ¿qué elementos de 'Los testamentos' podremos atisbar?

Preguntas todas que no se resuelven, ni mucho menos, en este adelanto de noventa segundos.