'Digimon' regresa con una nueva película de anime para pegarnos otra puñalada de nostalgia, y ya hay tráiler

Hace un par de años llegó 'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna' para pegarnos un buen puñetazo de emociones y recuerdos si vimos en su día el anime original. Pero para nada es el final del todo de esa generación y 'Digimon' ya ha anunciado su siguiente película... Y también es muy posible que tengamos que tirar de la caja de pañuelos.

Un nuevo principio

Precisamente en la misma continuidad de 'Last Evolution Kizuna' se va a ambientar 'Digimon Adventure 02: The Beginning'. Y ahora ha tocado pasarnos a recordar la segunda serie, con Daisuke Motomiya, Ken Ichijouji, Miyako Inoue, Iouri Hida, Takeru Takaishi y Hikari Yagami. Así que también podemos esperar ver a sus compañeros: V-Mon, Wormmon, Hawkmon, Armadimon, Patamon y Gatomon.

Además de los anteriores Niños Elegidos aparecerá un nuevo personaje: Rui Owada, a quien doblará la legendaria Megumi Ogata, que seguro que nos suena como Shinji Ikari en 'Neon Genesis Evangelion' y Yuta Okkotsu en 'Jujutsu Kaisen 0'.

También tenemos otro pequeño saltito temporal y 'Digimon Adventure 02: The Beginning' nos presenta a los protagonistas como jóvenes adultos de unos 19 o 20 años, conectando con la línea temporal de la anterior película.

En Japón se ha confirmado la fecha de estreno para el 27 de octubre de 2023. A nivel internacional todavía no sabemos nada, pero teniendo en cuenta el tiempo que pasó hasta que se estrenó 'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna' mejor no esperarla en España hasta 2024.

