Por fin llega la temporada 3 de 'The Rising of the Shield Hero': el anime isekai confirma su fecha de estreno con un tráiler que reúne a los héroes legendarios

Primero llegaron las novelas, después las novelas ligeras también escritas por Aneko Yusagi e ilustradas por Seira Minami... y lógicamente el anime no tardó mucho más. 'The Rising of the Shield Hero' ha seguido creciendo y la segunda y tercera temporadas de la serie se anunciaron de seguido en lo alto de la ola.

Después de la segunda tanda de capítulos en 2022 quedaba en el aire cuándo regresaría el anime y la verdad es que muchos fans lo veían muy negro, pero Kinema Citrus nos ha pegado una sorpresa confirmando que el Héroe del Escudo vuelve este mismo año.

En busca de los héroes perdidos

La verdad es que ya esperábamos que se nos fuera a 2024, pero al final la tercera temporada de 'The Rising of the Shield Hero' se estrenará en octubre de 2023, dentro de los estrenos de otoño.

El anime cambió de estudio con DR Movie para la segunda temporada, pero ahora Kinema Citrus vuelve a estar al mando. Y también ha cambiado de nuevo es el director de la serie, que en este caso será Hitoshi Haga. Haga ya dirigió algunos capítulos en la primera temporada de Kinema Citrus y se encargó también de varios storyboards, así que ya está familiarizado se sobra con 'The Rising of the Shield Hero'. El resto del equipo creativo en principio se ha mantenido igual.

Además del primer tráiler y la fecha de estreno, 'The Rising of the Shield Hero' también ha compartido un primer poster en el que podemos ver a los cuatro héroes legendarios reunidos. Aún no se conoce demasiado de la trama pero la tercera temporada hará un gran hincapié en encontrar a los héroes perdidos para formar el equipo definitivo.

El anime de 'The Rising of the Shield Hero' está al completo en Crunchyroll, donde también se ha empezado a emitir con doblaje en castellano. La serie sigue a Naofumi Iwatani, quien es transportado a un mundo de fantasía y recibe el Escudo Legendario para convertirse en un héroe de leyenda. Lo malo es que Naofumi resulta ser el peor y menos hábiles de todos los jóvenes convocados y comienza su aventura con el pie izquierdo definitivo.

