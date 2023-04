Por fin se ha zanjado una de las grandes batallas entre los fans de Marvel: el tráiler de la nueva película de Spider-Man aclara qué Tierra es la del UCM

Una frase, una ligera referencia. Algo que es el pan nuestro de cada día (y cómo nos gusta) de los fans de las películas de Marvel (y de DC) ha sido suficiente para reavivar uno de los grandes debates en torno al universo cinematográfico de turno. El lugar: el tráiler de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'. El culpable: Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099.

Y es que durante el tráiler vemos al superhéroe, uno de los encargados de salvaguardar el "spiderverso" hablar de la que lio una de las contrapartidas arácnidas: «¡Y ni hablemos del Doctor Strange y el cerebrito ese de Tierra-199999!». Una frase que podía ser inocente pero que sus implicaciones van más allá del simple guiño.

La referencia es claramente a lo que pasó en 'Spider-Man: No Way Home', con el Peter Parker de Tom Holland "liándola" en su deseo de cambiar las cosas y volver al anonimato. Sin embargo, con esta nomenclatura Spider-Man 2099 ha sentenciado, de algún modo, el debate surgido en los últimos años sobre en qué Tierra transcurre el Universo Cinemático Marvel.

Tierra-616 vs Tierra-199999

Y es que, si hacemos memoria, en 'Spider-Man: Lejos de casa' Mysterio nombraba por primera vez al UCM como Tierra-616, coincidiendo con la nomenclatura del Universo Marvel de los cómics. Sin embargo fue un dato al que no se le dio demasiada importancia debido a que de héroe de una tierra paralela Quentin Beck no tenía nada.

Además, esa información contradecía la publicada por la propia Marvel en la edición de 2008 (justo en los inicios del UCM) de 'The Official Handbook of the Marvel Universe', que nombraba el mundo de las películas como Tierra-199999. Parecía que las aguas volvían a su curso... hasta 2022.

En 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', en la visita a la Tierra-838 Christine Palmer comentaba a los protagonistas que han nombrado la Tierra del UCM como Tierra-616. Por alguna razón, desde Marvel Studios insisten en copiar el mundo de los cómics.

Un debate que no solo ha surgido entre los fans tanto de los cómics como los de las películas sino en el que también se han metido alguno de los actores de la franquicia. Es el caso, por ejemplo, de Imam Vellani, la protagonista de 'Ms. Marvel', que tiene clara la verdad:

«Tengo esta discusión con Kevin [Feige] cada vez que le veo en persona. No es para nada [Tierra] 616, definitivamente el UCM es 199999.»

Hace décadas Alan Moore y David Thorpe bautizaron el universo Marvel "principal" de los cómics como Tierra-616 (supuestamente en referencia al año y mes de publicación del 'Fantastic Four' 1 en junio de 1961) en su etapa de Captain Britania. Esta nomenclatura cobró oficialidad posteriormente y, desde entonces, siempre se ha usado para hablar del principal Universo Marvel, el de los cómics. Hay que luchar por ello.

