'Foundation' se deja ver en un primer tráiler: la gran saga de Isaac Asimov llegará a Apple TV+ en 2021

Pues ya está aquí el tráiler de una de las series más esperadas de todas las que tenía planificadas desde su lanzamiento Apple TV+. Estoy hablando de 'Foundation', la monumental (por envergadura del material original) adaptación de las novelas de Isaac Asimov.

Con motivo del WWDC de Apple, donde han presentado las novedades tecnológicas de la compañía, han presentado un primer tráiler de la serie que mezcla una suerte de introducción "detrás de las cámaras", declaraciones de David S. Goyer ('El caballero oscuro: la leyenda renace'), su showrunner y, por supuesto, un primer vistazo a Trantor y al decadente imperio galáctico.

La historia de Hari Seldon

Así, podemos ver a Jared Harris como Hari Seldon, el psicohistoriador detrás del proyecto de la Fundación: una gigantesca colonia científica destinada a reunir todo el conocimiento cara la predecida caída del gran Imperio.

También podemos ver a Leah Harvey como Salvor que, será la responsable de enfrentarse a una de las crisis a las que se enfrentará Terminus y la colonia de la Fundación. Se confirma así que en la serie nos encontraremos con varias épocas.

Y, también surfearemos entre libros. En el reparto también está Lee Pace como Brother Day, el Emperador; Loul Llobel como Gaal, un matemático recién llegado a Trántor; y Laura Dirn como Demerzel, un robot que sirve de primer ministro en los años en los que Seldon está creando su psicohistoria.

Si bien el tráiler pinta muy bien, el equipo creativo no me inspira demasiada confianza. Josh Friedman abandonó el proyecto y lo último que hemos visto de él fue 'Snowpiercer: Rompenieves', serie que también dejó en fase de desarrollo. Y David S. Goyer es bastante irregular en su escritura, por lo que no cantaría victoria con esta serie.