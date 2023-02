'Guardianes de la Galaxia Volumen 3' nos pone la piel de gallina con su nuevo tráiler: James Gunn dirige una aventura final contra Warlock y el Alto Evolucionador

El de 'The Flash' (vaya pinta, amigos) no es el único tráiler de películas de superhéroes que hemos podido ver durante la Super Bowl. También Marvel ha lanzado el nuevo tráiler de 'Guardianes de la Galaxia volumen 3' (Guardians of the Galaxy vol. 3), la nueva aventura del supergrupo cósmico, que llegará a cines el 5 de mayo.

De navidad a Contra-Ttierra

Después de verles en el especial navideño, llega la hora de una última hazaña para el grupo comandado por Quill (Chris Pratt) que tendrán que hacer frente a una amenaza del pasado de Cohete (Bradley Cooper), lo que les llevará a los dominios del Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji) en la Contratierra.

No es al único personaje mítico de los cómics que veremos, ya que también tenemos un vistazo a Adam Warlock (Will Poulter), creado por los soberanos para acabar con el grupo. Que lo que tenga en la frente sea la gema alma (piedra del infinito) está por ver.

El reparto de la película se completa con Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Elizabett Debicki, Maria Bakalova, Callie Brand, Daniela Melchior y Nico Santos, entre otros.