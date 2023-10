Jonathan Glazer sólo necesita un minuto para retorcernos el estómago y prometer una de las grandes películas del año: estremecedor tráiler de 'La zona de interés'

Cuando comenzaron a llegar los primeros comentarios sobre 'The Zone of Interest', que desembarcará en nuestras pantallas bajo el título de 'La zona de interés', se prometía una de las experiencias más desasosegantes y angustiosas que hayan pasado en una buena temporada por la gran pantalla. Pues bien, con tan sólo un escueto minuto de metraje, su tráiler ha confirmado plenamente estas sensaciones.

Puerta con puerta

La ganadora del Gran Premio del Jurado en la última edición del Festival de Cannes, se inspira en la novela homónima de Martin Amis para narrar la historia real del oficial de las SS Rodolf Höss y su mujer Hedwig, que criaron a sus hijos en su casa edificada justo al lado del campo de concentración de Auschwitz. Una premisa lo suficientemente delicada como para justificar por sí misma la fama del largometraje.

No es de extrañar el impacto que ha tenido la cinta sobre sus "afortunados" espectadores, ya que a sus mandos está Jonathan Glazer, el siempre interesante cineasta británico que regresa al largometraje diez años después de firmar la extraordinaria y magnética 'Under the Skin' junto a Scarlett Johansson. La dirección de fotografía, por otro lado, corre a cargo de Lukasz Zal, responsable de joyas como 'Ida' o 'Cold War'. Sin duda, una combinación ganadora.

Durante una rueda de prensa en Cannes, Glazer reflexionó de este modo sobre su obra y nuestra condición humana.

"El gran crimen y tragedia es que los seres humanos hicieron esto a otros seres humanos. Es muy conveniente distanciarnos de ellos tanto como podamos, porque creemos que no nos comportamos de esa manera, pero no deberíamos estar tan seguros de eso".

Para poder "disfrutar" de 'La zona de interés' tendremos que tener algo de paciencia, ya que no se estrenará en España hasta el 19 de enero del próximo 2024. En Estados Unidos, la cinta debutará el 8 de diciembre de este mismo año.

En Espinof: