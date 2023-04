Kate Winslet es una dictadora europea en 'The Regime': HBO desvela el tráiler de su nueva miniserie de la actriz tras 'Mare of Easttown'

Kate Winslet tiene nueva miniserie para HBO tras 'Mare of Easttown' y ojo porque tiene una pinta estupenda. Durante la presentación de ayer de Max pudimos ver el primer tráiler de 'The Regime' (anteriormente conocida como 'The Palace'), que podremos ver en la plataforma el próximo año 2024.

Winslet no es el único nombre "peso pesado" de esta serie, que nos lleva al interior de los muros de un palacio de un régimen europeo. En el reparto también nos encontramos con Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics, y Pippa Haywood.

Un año de régimen

La miniserie, está protagonizada por la canciller (Winslet) de una dictadura europea que empieza a desmoronarse y arranca (o por lo menos así nos lo hace ver el adelanto) con la visita diplomática de la Secretaria de Estado de Estados Unidos (Plimpton), que busca proteger los intereses estadounidenses en la zona.

Rodado durante este pasado invierno en localizaciones de Austria y Reino Unido, 'The Regime' cuenta con la dirección de Stephen Frears, realizada bajo la tutela de Will Tracy como guionista y showrunner. En el guion también tendremos a Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart y Sarah DeLappe.

