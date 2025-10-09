La nueva serie de Ryan Murphy para Disney+ tiene a Kim Kardashian, Sarah Paulson y Glenn Close de abogadas y su tráiler promete lo más mamarracho de 2025

Lo ecléctica de la filmografía de Ryan Murphy nunca dejará de sorprenderme y es que si hace apenas unos días el productor ha estrenado 'Monstruo: La historia de Ed Gein', la siguiente serie que vamos a ver de él se encuentra en las antípodas del true crime de Netflix. Se estrenará el 4 de noviembre en Disney+ y es un drama ligero de abogados.

Ya podemos ver el tráiler final de 'Todas las de la ley' ('All's Fair', titulada en Latinoamérica como 'Todo vale'), que llega para celebrar, de algún modo la transformación de Star en Hulu, nueva marca de entretenimiento de la plataforma para todos aquellos contenidos de FX y la Hulu estadounidense.

Abogadas divorciadas

Movimientos de marca aparte, la serie nos lleva por la historia de un grupo de abogadas especializadas en divorcios que abandonan un bufete dominado por hombres para formar su propio despacho. Ahí lidiarán con peliagudas separaciones y sus correspondientes batallas legales. Y, a juzgar por el tráiler, tendremos un punto mamarracho que hace tiempo no veíamos.

Como es costumbre, Murphy se rodea de un reparto la mar de llamativo ya que junto a su queridísima Sarah Paulson, la serie cuenta con Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka y Glenn Close.

Ryan Murphy —que también dirige—, Jon Robin Baitz y Joe Baken son los cocreadores y coguionistas de la serie.

