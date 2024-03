Lo nuevo de Yorgos Lanthimos tras 'Pobres criaturas' ya tiene tráiler. 'Kinds of kindness', con Emma Stone y Willem Dafoe

Aunque Yorgos Lanthimos no se suele dar prisa para estrenar algo cada año (no es Woody Allen, vaya), parece que no tendremos que esperar mucho para poder ver su nueva película tras 'Pobres criaturas': 'Kinds of kindness' es su próximo proyecto y ya tiene un primer tráiler.

Lanthimos is back

"Ahora sí, es momento de la verdad" es el comienzo del breve primer adelanto de 'Kinds of kindness' (que podríamos traducir como "tipos de ternura"), en el que vemos algunas escenas aparentemente inconexas a ritmo de 'Sweet Dreams (Are made of this)' de Eurythmics .

La sinopsis avanza que es una historia coral, compuesta por tres relatos: el de un hombre que se siente atrapado y quiere recuperar el control de su vida; el de un policía anonadado por el retorno de su mujer, desaparecida en el mar, que ahora parece otra persona; y el de una mujer que busca a alguien con un don especial, destinado a ser un líder espiritual.

El tráiler también adelanta un reparto de campanitas, en el que Lanthimos repite con Emma Stone ('La favorita') y Willem Dafoe ('El faro'), y suma a Margaret Qualley ('The leftovers'), Hong Chau ('La ballena'), Jesse Plemons ('Breaking Bad'), Hunter Schafer ('Euphoria') y Mamoudou Athie ('Jurassic World Dominion'), entre otros.

Lanthimos también coescribe junto a su guionista Efthimis Filippou ('El sacrificio de un ciervo sagrado'), y se trata de una coproducción entre Irlanda, Reino Unido y EE.UU. En cines estadounidenses se estrena el próximo 21 de junio, mientras que en España de momento solo sabemos que será en verano de 2024.

