'Los nuevos mutantes' resurge con otro tráiler: el olvidado spin-off de la saga X-Men tiene nueva fecha de estreno en cines

Por fin hay novedades oficiales sobre 'Los nuevos mutantes' ('The New Mutants'). 20th Century Fox ha lanzado un nuevo tráiler del spin-off de la saga 'X-Men', inicialmente previsto para la primavera de 2018. Así lo indicaba el primer adelanto de la película, que ahora presenta su definitiva fecha de estreno en cines: 3 de abril de 2020 (el 17 del mismo mes llegará a España).

Más mutantes, con retraso

Es decir, dos años más tarde. Termina así la incertidumbre sobre una producción que generó mucho interés entre los fans pero que parece ya desvanecida por el paso del tiempo, declaraciones de decepción de sus estrellas, retrasos de fechas, rumores y noticias sobre cambios de última hora debido a la venta de Fox a Disney... Es posible que ya apenas quede esa curiosidad morbosa por descubrir qué hay de malo en todo en esto para no haberlo estrenado antes.

A menos que el tráiler consiga cautivar de nuevo con una propuesta que promete ofrecer algo diferente a la franquicia. La sinopsis oficial nos dice que el film cuenta la historia de 'Los Nuevos Mutantes', un equipo de jóvenes héroes con habilidades especiales, compuesto por los primeros graduados de la escuela de Charles Xavier.

Sin embargo, lo que muestra el avance recuerda notablemente a 'Glass'; los protagonistas encerrados en un psiquiátrico, que en realidad es una prisión especialmente diseñada para ellos, se ven obligados a usar sus poderes y colaborar entre ellos para intentar huir. La mezcla de terror, ciencia-ficción y acción puede resultar divertida...

Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga y Alice Braga lideran el reparto, mientras que la puesta en escena corre a cargo de Josh Boone, director de 'Un invierno en la playa' ('Stuck in Love') y 'Bajo la misma estrella' ('The Fault in our Stars').