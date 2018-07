El primer tráiler de la temporada 2 de ‘Iron Fist’ pone fecha de estreno al enfrentamiento con la nueva villana

Podríamos catalogar 'Iron Fist' como uno de los pocos jarros de agua ya no fría, sino congelada, que nos ha arrojado Marvel durante su periplo en el cine y la televisión durante los últimos diez años. Las críticas no fueron especialmente propicias para la aventura catódica de Danny Rand —aquí la tachamos de aburrida y falta de personalidad—, pero esto no evitó que el show encontrase el respaldo del público.

Con la primera 'Iron First' convertida en una de las producciones más vistas de Netflix en su momento y con el universo de los Defensores en ebullición, se anunció una segunda temporada que, además, contaría con un nuevo —y controvertido— showrunner. Hoy, en el marco de la San Diego Comic Con 2018 hemos conocido un buen puñado de novedades relacionadas con la producción, incluida su nueva y flamante villana y su fecha de estreno, revelada en el breve avance que podéis ver a continuación.

El 7 de septiembre ha sido la fecha elegida por Netflix para que Finn Jones vuelva a repartir estopa en la piel del superhéroe marvelita. Pero esto no es todo, porque en esta ocasión Iron Fist tendrá que enfrentarse a una nueva enemiga interpretada nada menos que por Alice Eve —'Star Trek: En la oscuridad'— y extraída directamente de las páginas de 'Daredevil': la peligrosa María Tifoidea —Typhoid Mary—.

María Tifoidea, ex-amante de Matt Murdock, debutó en 1988 en el número 254 de 'Daredevil' bajo el guión y los lápices de Ann Nocenti y John Romita Jr. El personaje, poseedor de poderes psionicos como pirokinesis, telekinesis o control mental, es una violenta asesina con tres personalidades diferentes fruto de su trastorno de identidad disociativo.

En los cómics, en los que está al servicio de Wilson Fisk, la enfermedad mental de Mary se originó cuando Matt Murdock, antes de convertirse en el Daredevil definitivo, la lanzó a través de una ventana del burdel donde trabajaba durante la persecución a un criminal.

A falta de conocer si estas conexiones con Daredevil se mantendrán en la segunda temporada de 'Iron Fist' —dada la cada vez mayor cohesión entre las series de Netflix y Marvel no sería de extrañar—, tan sólo queda esperar un par de meses para comprobar si el personaje consigue levantar el vuelo en su segunda temporada en solitario.