El primer tráiler de la temporada 3 de 'Silo' promete llevarnos a los orígenes. El thriller distópico de Apple TV desvela la fecha de estreno de su regreso

Reconozco que, si bien no fue una serie que me conquistase de primeras, me encanta la distopía de 'Silo' y los fans de la serie estamos de enhorabuena porque ya tenemos una fecha de estreno y un primer tráiler de su temporada 3. La estupenda serie de Apple TV regresará el 3 de julio.

Una temporada que constará de diez episodios a ración de uno por semana, lo que nos llevará hasta primeros de septiembre. Y tal como promete el tráiler es hora de irnos a los orígenes del sistema de silos. Algo que ya se dejaba caer en el epílogo de la temporada 2.

Silo del pasado

De esta manera conoceremos la historia de una periodista, Helen Drew (Jessica Henwick) y el congresista Daniel Keene (Ashley Zukerman), quienes descubre una conspiración que les llevará por toda una cadena de acontecimientos de consecuencias catastróficas.

Este vistazo al pasado no quiere decir que no sigamos con la historia en el "presente" de la serie. Vemos el regreso de Juliette al silo con graves lagunas de memoria en lo que el silo se recupera de la rebelión que casi acaba con ellos. Eso sí, hay una nueva amenaza en ciernes.

Rebecca Ferguson encabeza un reparto principal que incluye a Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite y Clare Perkins junto al regreso de Steve Zahn. Entre las incorporaciones tenemos a los ya nombrados Zukerman y Henwick, además de Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney, Matt Craven y Colin Hanks.

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