Puede que le echemos de menos en 'Daredevil' pero Frank Castle regresa en el brutal tráiler de 'The Punisher: One Last Kill'

En lo que ya se le empieza a echar de menos en los episodios de la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again', desde Marvel son conscientes de la añoranza de Frank Castle, el Castigador, y han desvelado el tráiler de su especial. El 12 de mayo llegará a Disney+ 'The Punisher: One Last Kill' y su avance promete un regreso a lo grande del personaje.

Si bien los detalles de argumento de esta "presentación" tal como la definen desde Marvel, la breve sinopsis habla de que nos vamos a encontrar a Frank Castle (Jon Bernthal) en busca de un nuevo sentido a la vida más allá de la venganza. Será una fuerza misteriosa lo que lo lleve de nuevo a la lucha.

Castigando

Pero no solo los detalles de trama están un poco bajo secreto sumarísimo, desde Marvel son bastante escuetos en todo lo demás y eso que apenas falta poco más de un mes para el estreno. Hay mucha especulación (y, de hecho a mí me han venido sensaciones de que sí) sobre la presencia de una de las grandes villanos del personaje.

Pero, de momento, confirmados sabemos que junto a Bernthal, 'One Last Kill' presenta el regreso de Jason R. Moore como Curtis Hoyle, aparentemente una alucinación según podemos ver en el tráiler. Además tendremos a Roe Rancell como Dennis y Mila Jaymes como Charli.

Lo que sí que se sabe es que la historia surgió durante el desarrollo de la primera temporada de 'Born Again' y que viene de la mano del mismísimo Bernthal, quien coescribe el especial junto a Reinaldo Marcus Green, su director.

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