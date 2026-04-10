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Puede que le echemos de menos en 'Daredevil' pero Frank Castle regresa en el brutal tráiler de 'The Punisher: One Last Kill'

Los detalles de trama se guardan bajo secreto, pero tiene buena pinta

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En lo que ya se le empieza a echar de menos en los episodios de la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again', desde Marvel son conscientes de la añoranza de Frank Castle, el Castigador, y han desvelado el tráiler de su especial. El 12 de mayo llegará a Disney+ 'The Punisher: One Last Kill' y su avance promete un regreso a lo grande del personaje.

Si bien los detalles de argumento de esta "presentación" tal como la definen desde Marvel, la breve sinopsis habla de que nos vamos a encontrar a Frank Castle (Jon Bernthal) en busca de un nuevo sentido a la vida más allá de la venganza. Será una fuerza misteriosa lo que lo lleve de nuevo a la lucha.

Castigando

Pero no solo los detalles de trama están un poco bajo secreto sumarísimo, desde Marvel son bastante escuetos en todo lo demás y eso que apenas falta poco más de un mes para el estreno. Hay mucha especulación (y, de hecho a mí me han venido sensaciones de que sí) sobre la presencia de una de las grandes villanos del personaje.

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'Daredevil: Born Again' no ha inventado nada con el fanatismo de la policía hacia Punisher. La derecha lleva décadas idolatrando al personaje de Marvel por los motivos equivocados

Pero, de momento, confirmados sabemos que junto a Bernthal, 'One Last Kill' presenta el regreso de Jason R. Moore como Curtis Hoyle, aparentemente una alucinación según podemos ver en el tráiler. Además tendremos a Roe Rancell como Dennis y Mila Jaymes como Charli

Lo que sí que se sabe es que la historia surgió durante el desarrollo de la primera temporada de 'Born Again' y que viene de la mano del mismísimo Bernthal, quien coescribe el especial junto a Reinaldo Marcus Green, su director.

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