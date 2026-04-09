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Hoy en Netflix un drama policíaco de solo 8 episodios que convierte a dos hermanos muy torpes en unos genios del caos

Ha vuelto Dan Levy por todo lo alto

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Belén Prieto

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Han pasado seis años desde que 'Schitt's Creek' nos dejó con nostalgia, risas y esa calidez que no todas las series son capaces de transmitir. Durante todo este tiempo, Dan Levy, su protagonista y cocreador, mantuvo a los fans expectantes con la promesa de un nuevo proyecto, hasta que por fin se ha estrenado 'Errores épicos' en Netflix. Y la espera ha valido la pena. 

Esta serie toma el humor de 'Schitt's Creek' y lo inserta en un universo totalmente distinto: un thriller criminal lleno de giros, tensión y situaciones inesperadas. En él, Nicky y Morgan Morelli se ven arrastrados al mundo del crimen por un simple robo de un collar para su abuela, y a partir de ahí Levy y Rachel Sennott construyen un relato que combina peligro, humor negro y dinámicas familiares geniales. 

Sentirse como en casa

La serie destaca por cómo consigue equilibrar comedia y tensión. Nicky es un pastor gay con buenas intenciones que intenta mantener su vida en orden mientras el caos se apodera de su mundo. Y Morgan (Taylor Ortega) se revela como una gánster improvisada y muy efectiva. La química entre los hermanos hace que sus errores sean tan hilarantes como entrañables.

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Además, los personajes secundarios aportan mucha profundidad. Laurie Metcalf brilla como Linda, la matriarca que maneja la política y a sus hijos y Abby Quinn, ofrece un contrapunto perfecto como Natalie, la hermana menor, añadiendo capas al conflicto y también cierta ternura a la familia Morelli.

Entre los elementos que funcionan, está la manera en que la serie aprovecha cada error de los personajes para generar tensión y risas. Cada decisión equivocada aumenta el suspense, pero también nos recuerda la fuerza de los lazos familiares y la complicidad entre hermanos.

Al final, 'Errores épicos' combina emoción, humor y peligro de una manera impecable. Los personajes parecen reales y vulnerables, y la serie deja claro que la familia y la lealtad son capaces de sostenernos incluso en las situaciones más extremas. Ojalá tengamos una segunda temporada que profundice en estos personajes.

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