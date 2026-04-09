Hoy en Netflix un drama policíaco de solo 8 episodios que convierte a dos hermanos muy torpes en unos genios del caos

Han pasado seis años desde que 'Schitt's Creek' nos dejó con nostalgia, risas y esa calidez que no todas las series son capaces de transmitir. Durante todo este tiempo, Dan Levy, su protagonista y cocreador, mantuvo a los fans expectantes con la promesa de un nuevo proyecto, hasta que por fin se ha estrenado 'Errores épicos' en Netflix. Y la espera ha valido la pena.

Esta serie toma el humor de 'Schitt's Creek' y lo inserta en un universo totalmente distinto: un thriller criminal lleno de giros, tensión y situaciones inesperadas. En él, Nicky y Morgan Morelli se ven arrastrados al mundo del crimen por un simple robo de un collar para su abuela, y a partir de ahí Levy y Rachel Sennott construyen un relato que combina peligro, humor negro y dinámicas familiares geniales.

Sentirse como en casa

La serie destaca por cómo consigue equilibrar comedia y tensión. Nicky es un pastor gay con buenas intenciones que intenta mantener su vida en orden mientras el caos se apodera de su mundo. Y Morgan (Taylor Ortega) se revela como una gánster improvisada y muy efectiva. La química entre los hermanos hace que sus errores sean tan hilarantes como entrañables.

Además, los personajes secundarios aportan mucha profundidad. Laurie Metcalf brilla como Linda, la matriarca que maneja la política y a sus hijos y Abby Quinn, ofrece un contrapunto perfecto como Natalie, la hermana menor, añadiendo capas al conflicto y también cierta ternura a la familia Morelli.

Entre los elementos que funcionan, está la manera en que la serie aprovecha cada error de los personajes para generar tensión y risas. Cada decisión equivocada aumenta el suspense, pero también nos recuerda la fuerza de los lazos familiares y la complicidad entre hermanos.

Al final, 'Errores épicos' combina emoción, humor y peligro de una manera impecable. Los personajes parecen reales y vulnerables, y la serie deja claro que la familia y la lealtad son capaces de sostenernos incluso en las situaciones más extremas. Ojalá tengamos una segunda temporada que profundice en estos personajes.

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