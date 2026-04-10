'Metal Gear Solid' tendrá, ahora sí, adaptación al cine. Sus directores acaban de renovar una de las mejores sagas de terror de las últimas décadas

Durante décadas, Hollywood vio a los videojuegos como una adaptación menor, despreciándolos y mirando por encima del hombro para hacer sus adaptaciones. Y cuando adaptas algo en lo que no crees, lo que salen son desastres continuos que no gustan ni al público neófito ni a los fans. Sin embargo, la industria del cine y la televisión ha sabido dar en la tecla correcta durante los últimos años, convirtiendo a los juegos en el siguiente bastión que proteger a toda costa y explotar con cierto control. Y por eso, quizá esta sea la oportunidad definitiva para 'Metal Gear Solid'.
¿Snake? ¡Snaaaake!
Ya hemos tenido varios inicios en falso de la versión cinematográfica de 'Metal Gear Solid'. La primera intentona, de hecho, la anunció el mismo Hideo Kojima hace 20 años, y por el proyecto han pasado nombres como Paul Thomas Anderson, Kurt Wimmer, Viggo Mortensen, Hugh Jackman, Jordan Vogt-Roberts u Oscar Isaac, pero quienes finalmente se han llevado el gato al agua han sido Zach Lipovsky y Adam B. Stein.
Tal y como informa Variety, Lipovsky y Stein (a los que conocéis por 'Destino Final: Lazos de Sangre') han pedido adaptar el videojuego como parte de un acuerdo con Columbia. En Sony ya han afirmado que "Zach y Adam son narradores apasionantes, maestros de las imágenes y el suspense, y dos de los directores y productores más destacados del panorama actual".
El dúo no se ha quedado corto, y ha confirmado que se pone manos a la obra en lo que, esta vez sí, parece el pistoletazo de salida definitivo para ver a Solid Snake en cine. "Como fans del juego de toda la vida, estamos emocionados y honrados de traer a la vida a los icónicos personajes y el inolvidable mundo de Hideo Kojima". Mientras en los videojuegos la saga sobrevive a base de remakes ('Metal Gear Survive', el único juego hecho sin Kojima, fue un fracaso en todos los sentidos), puede que la obra maestra de Konami ahora encuentre, por fin, un necesario público nuevo. Nos vamos preparando para el combate con Psycho Mantis.
