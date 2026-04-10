"Pedro Almodóvar no me ha felicitado". Santiago Segura confiesa en 'La Revuelta' que se le ha quedado una espinita clavada con 'Torrente Presidente'

Nos guste más o menos, no cabe duda de que 'Torrente Presidente' ha sido un auténtico bombazo en taquilla. En solo un mes ha amasado 24 millones de euros, convirtiéndose no solo en una de las 10 películas españolas más taquilleras de la historia, sino también en la más exitosa de la propia saga 'Torrente'. Pero, aunque la película se puede dar ya por amortizada, Segura ha querido completar del todo su ronda de promociones con un programa que muchos creímos que se le resistiría: 'La Revuelta'.

Amargo Torrente

Después de aparecer en 'El Hormiguero', la mayoría dimos por hecho que Segura no se sentaría junto a David Broncano, pero lo ha hecho en una entrevista algo incómoda donde se reivindicó la educación pública, dio pistas del dinero que tenía (tanto como Broncano y Buenafuente juntos), se quejó de las reacciones furibundas de las redes sociales y los medios cuando metía la pata y, por supuesto, habló de Pedro Almodóvar, cuya 'Amarga Navidad' acaba de ser elegida para el festival de Cannes y continúa en el top 10 de taquilla sumando euros a la mejor recaudación de sus últimas tres películas.

Segura afirmó que 'Amarga Navidad' le había gustado: "En la línea de las últimas películas de Pedro, muy introspectiva y tal". Sin embargo, no ha tenido la suerte de comentarla con él, porque no hay relación entre ambos: "Me gustaría ser amigo suyo.porque me parece un tío brillante, tener una conversación. Pero los intercambios que hemos tenido han sido siempre un poquito tensos. Decía 'Niños, no hagáis tanta recaudación. Además, lo mío es worldwide'".

Según comenta Segura, Almodóvar no ha visto 'Torrente Presidente': "No tengo noticias, no me ha felicitado. ¿Sabes quién me ha felicitado? Bayona". Si notas un poco de resquemor entre el manchego y el director de 'Padre no hay más que uno' no es cosa tuya, como demuestra un encontronazo al salir de los cines Ideal en Madrid que contó este último: "Yo había adelgazado mucho después de 'Torrente', y me dice 'No te queda bien. Los que sois feos estáis igual de feos, gordos que delgados'. ¡Me dijo eso!".

Aunque el éxito de ambas ('Amarga Navidad' supera los 2 millones de recaudación) demuestra el buen estado de forma del cine español, no parece que Almodóvar vaya a hacer un cameo en la inevitable 'Padre no hay más que uno 6': no todo el mundo puede ser amiguete, al fin y al cabo.

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