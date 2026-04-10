Luchando contra la inteligencia artificial a katanazo limpio. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Se veía venir: la lógica caída progresiva de 'Torrente presidente' iba a ser compensada con creces por 'Super Mario Galaxy', que ha coronado la taquilla del pasado fin de semana con una recaudación de 4,7 millones de euros entre el viernes y el domingo que se extienden hasta los 9 millones cosechados en sus cinco primeros días en cartel. Esta suma, que supera con creces a su predecesora, ha permitido un total de 8,7 millones de euros en el finde, amasados a través de 1,1 millones de espectadores.

Por su parte, la película de Santiago Segura ocupó la segunda posición con 1,4 millones de euros tras caer un 47 % en su cuarta semana, quedando muy cerca de 'Proyecto salvación', que se colgó la medalla de bronce con 1,3 millones más en el bolsillo. El Top 5 quedó cerrado por 'Hoppers' y 'Noche de bodas 2', muy distanciados de los puestos de podio con 0,26 y 0,18 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 10 de abril de 2026

En lo que respecta a las novedades que llegan a nuestros cines este viernes 10 de abril, la oferta es de lo más interesante, y llega coronada por 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'. El díptico de Quentin Tarantino llega remasterizado y con un nuevo montaje que condensa las dos entregas de la venganza de Beatrix Kiddo en una única función de cuatro horas y media con algún que otro añadido inédito hasta la fecha.

En lo que respecta a los estrenos, el finde trae joyas condenadas a pasar desapercibidas —esperemos que no sea así— como 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras', la nueva película del maestro Gore Verbinski, que se ha aliado con Sam Rockwell en una divertidísima aventura de ciencia ficción y acción con una buena carga de comedia. Un palo a la inteligencia artificial con unos niveles altísimos de calidad técnica y narrativa que, además, está rodado con cuatro duros.

Además, Bryan Fuller, padre de esa maravilla absoluta que es 'Hannibal', da el salto a la gran pantalla debutando como director en 'Atrapando a un monstruo', un drama de terror protagonizado por Mads Mikkelsen y con nombres como Sigourney Weaver y David Dastmalchian en el que una niña de ocho años pide ayuda a su vecino para matar al monstruo que vive debajo de su cama y que, según ella, se comió a su familia.

Por otro lado, el director Kirk Jones regresa casi una década después de 'Mi gran boda griega 2' —que sigo sin saber por qué existió— con 'Incontrolable (I Swear)', una dramedia basada en hechos reales que cuenta la historia de John Davidson, un hombre diagnosticado con síndrome de Tourette a los 15 años y convertido en uno de los grandes activistas de esta dolencia. Su protagonista, Robert Aramayo, rascó el BAFTA al mejor actor en la última temporada de premios.

Las novedades del finde las completan el drama romántico 'No te olvidaré' —protagonizado por Maika Monroe—, el drama romántico adolescente made in Spain 'Boulevard', el drama familiar dirigido por Júlia de Paz Solvas 'La buena hija', la dramedia 'Solos' —protagonizada por Kira Miró— y la aventura espacial animada 'Space Cadet', nominada a la mejor película en el prestigioso festival de Annecy dentro de la sección Contrechamp.

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