'Raya y el último dragón' tras los pasos de 'Mulán': el nuevo tráiler confirma el estreno simultáneo en cines y Disney+ con coste adicional

Disney ha lanzado el que parece ser el tráiler final de 'Raya y el último dragón' ('Raya and the Last Dragon'), la nueva película animada del estudio y que se estrenará en cines el próximo 5 de marzo. En cines y, además, simultáneamente en Disney+ como acceso anticipado con un coste adicional.

Si bien no ha trascendido el precio, cabe recordar que el coste por ver 'Mulán' en esta misma modalidad fue de 21.99 euros el pasado mes de septiembre. Un precio por el que los clientes la tuvieron en exclusiva durante dos meses, antes de que en diciembre la plataforma la pusiera gratis para todo el mundo.

Dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada, 'Raya y el último dragón' cuenta la historia de una guerrera solitariaque tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Una epopeya que la llevará a descubrir lo necesario de la confianza en sí misma y el trabajo de equipo.

Qui Nguyen y Adele Lim son los guionistas de la película, que cuenta con Paul Briggs y John Rippa de codirectores. El reparto de voces originales está formado por Kelly Marie Tran como Raya; Awkwafina como Sisu, el dragón legendario; Gemma Chan como Namaari, la némesis de Raya; Daniel Dae Kim como Benja, el visionario padre de Raya; Sandra Oh como Virana, la poderosa madre de Namaari; y Benedict Wong como Tong, un gigante espectacular; entre otros.

Estrenando en streaming

He de reconocer que me suelen llamar mucho la atención todo lo que hace Disney y tengo bastante curiosidad por esta cinta. Pero más curiosidad me produce la estrategia mixta que parece realizar Disney con los estrenos en Disney+. Sabemos que, como poco, están en una fase de experimento y los estrenos gordos de 'Mulán'/'Raya' y 'Soul' en la plataforma muestran dos modelos distintos pensados para tiempos de pandemia.

Desde la compañía no han hecho públicos los datos de cuántos clientes compraron la primera o el pico de visualizaciones que tuvo la película de Pixar, pero está claro que quieren seguir probando con estos estrenos. Algo que, por otro lado, les hace no bajar la guardia ante el plan de Warner con HBO Max.

Tráiler en versión original