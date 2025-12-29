El regreso de 'Malcolm' ya tiene fecha de estreno. El nuevo tráiler de la miniserie de Disney+ trae de vuelta a la caótica familia

Coged el calendario porque una de las series-regreso más esperadas de 2026 ya ha confirmado su fecha de estreno. La plataforma Hulu en Disney+ ha anunciado que será el 10 de abril cuando podremos ver 'Malcolm in the Middle: Life is still unfair', el regreso del joven Malcolm y su desastrosa familia tras dos décadas desaparecidos.

Y ya podemos ver un primer tráiler en condiciones, en donde vemos de nuevo al personaje interpretado por un ya adulto Frankie Muniz en lo que ponemos rumbo al evento central de esta serie limitada de 4 episodios: la celebración del 40 aniversario de boda de Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

Reunión a regañadientes

Además, tenemos un par de vistazos a los personajes nuevos: Kiana Madeira y Keeley Karsten aparecen como las respectivas novia e hija de Malcolm; también aparece Vaughan Murrae como Leah, la hija pequeña de la familia; mientras, Caleb Ellsworth-Clark hace su aparición como Dewey, papel que tuvo que ser seleccionado de nuevo ya que Erik Per Sullivan hace tiempo que se retiró de la actuación.

Por lo demás, recordemos que sí que vuelven Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama, dando cierre al clan. Linwood Boomer, quien creó la serie original, vuelve a ponerse a los mandos como guionista. Ken Kwapis dirige los cuatro episodios.

