El spin-off de Rick y Michonne está vivo y más cerca que nunca: 'The Walking Dead: The Ones Who Live' presenta un nuevo tráiler y confirma su fecha de estreno

Con todos los spin-offs que ha terminado teniendo 'The Walking Dead', casi el que más vueltas ha terminado dado ha sido el de su protagonista original, Rick Grimes. Después de que Andrew Lincoln dejase la serie tras varias temporadas, en su momento se iba a resolver su trama con una trilogía de películas para cines pero su desarrollo se fue alargando durante años y años.

Al final en 2022 se confirmó que finalmente de trilogía nada, y que la historia de Rick y Michonne se resolvería con una miniserie para AMC para seguir sumando spin-offs a la franquicia.

Miniserie, o quizás no tan mini

Según la sinopsis oficial, 'The Walking Dead: The Ones Who Live' se centrará en el épico romance de de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Rick y Michonne han estado separados por la distancia y por los fantasmas de quiénes fueron una vez, y ahora son empujados a otro mundo construido por una guerra contra los muertos, y también contra los vivos.

Hace unos meses se dejó ver un primer avance que no dejaba ver demasiado, pero ya con el nuevo tráiler en AMC se han mojado con algo más de metraje y un mejor vistazo a los personajes. Ahora falta por concretar el día pero durante la New York Comic-Con se ha mostrado este nuevo tráiler y varias imágenes de los personajes, y se ha confirmado que 'The Walking Dead: The Ones Who Live' llegará a AMC en febrero de 2024.

Además de Andrew Lincoln como Rick Grimes y Danai Gurira como Michonne, la serie también recuperará a Pollyanna McIntosh como Jadis. El reparto también incluirá a Terry O'Quinn como Beale, Matt Jeffries como Nat, y Lesley-Ann Brandt como Pearl.

La trilogía de Rick estuvo durante mucho tiempo en desarrollo antes de pasar por varios filtros para remodelarla como una miniserie. Pero aún así, es posible que la puerta se quede lo suficientemente abierta para más temporadas si 'The Walking Dead: The Ones Who Live'. Al final AMC está sacando como churros los spin-offs de la franquicia de zombies y ya se ha confirmado que tanto 'The Walking Dead: Daryl Dixon' como 'The Walking Dead: Dead City', la serie de Negan y Maggie, ya tiene aseguradas sus segundas temporadas.

Así que por mucho que la despedida definitiva de Rick y Michonne en teoría llegue a partir de febrero... Con 'The Walking Dead', nunca digas nunca.

