'The Umbrella Academy': Netflix lanza el alucinante tráiler de la temporada 3 de una de sus mejores series

Netflix no ha querido esperar más para lanzar el alucinante tráiler de la temporada 3 de 'The Umbrella Academy', una de las mejores series originales de la plataforma. Buena forma además de recordarnos que el estreno de los nuevos episodios está a la vuelta de la esquina: el 22 de junio.

A ritmo de Sweet

Para marcar el ritmo de un adelanto repleto de acción, los responsables de la serie han elegido el tema 'Ballroom Blitz' de Sweet. Si os resulta familiar, puede ser porque ya se utilizó hace varios años en uno de los avances de 'Escuadrón suicida'.

Si mantiene el nivel de las dos anteriores entregas, no me cabe duda de que esta tercera temporada de 'The Umbrella Academy' acabará colándose entre las mejores series de Netflix de lo que llevamos de 2022. Además, el tráiler invita a ser optimistas.

Obviamente, 'The Umbrella Academy' tendrá que resolver primero el potentísimo cliffhanger con el que se cerró la segunda temporada, quedando además la duda de cómo se llevará a cabo la transición en el personaje interpretado por Elliot Page, pues ya es oficial que aquí dará vida a Victor en lugar a Vanya...