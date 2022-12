Tom Cruise enseña "la mayor escena de riesgo de la historia del cine" en el nuevo vídeo tras las cámaras de 'Mission: Impossible: Sentencia Mortal'

Paramount Pictures ha lanzado un extenso detrás de las cámaras que ofrece una mirada al set de la próxima 'Misión: Imposible: Sentencia Mortal' (Dead Reckoning) de Tom Cruise. El clip muestra a Cruise trabajando con su equipo de producción extendido mientras se preparan para lo que él describe como "La mayor escena de riesgo en la historia del cine".

“Esto es, de lejos, lo más peligroso que hemos intentado”, dice Christopher McQuarrie, escritor y director de la película, al comienzo del clip. Cruise agrega:

Como explica Cruise, la acrobacia tiene al actor conduciendo una motocicleta a gran velocidad por el costado de un acantilado, momento en el que se inclina para realizar un salto base a través del cielo. El clip muestra la extenuante preparación que Cruise emprendió para ejecutar la escena, incluidos más de 500 saltos en paracaídas y 13,000 saltos de motocross. Al final del clip, McQuarrie le dice a la cámara que lo único que lo asusta más es lo que ha planeado para la próxima película de la franquicia 'Misión: Imposible'

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl