Tráiler de 'Euphoria: Los perfectos a m*marla': el segundo especial de la serie de HBO explora las melancólicas navidades de Jules

A pocos días de su estreno, desde HBO han lanzado el tráiler oficial del segundo especial de 'Euphoria'. Titulado 'Los perfectos, a m*marla' ('F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob') esta nueva hora sirve de puente entre la temporada 1, que pudimos ver en 2019, y la 2, cuyo estreno no está todavía programado.

Tras el excelente y visceral primer especial, centrado en Rue (Zendaya), en esta segunda parte nos encontraremos con la vida de Jules (Hunter Schaffer) alejada de su (ex) pareja. La joven reflexionará sobre el último año durante los festivos de Navidad.

Con este tráiler se confirma que en HBO han querido seguir la estrategia con 'Las rayadas no son eternas'. Es decir, si bien el estreno está previsto este domingo 24 en la cadena, HBO Max la preestrenará dos días antes. O, lo que es lo mismo, este mismo viernes 22 sus suscriptores podrán ver este capítulo. Desde HBO España nos confirman que lo poderemos ver el sábado 23.

No se ha confirmado más reparto en esta segunda parte, que tiene pinta de ser igual de pequeña en cuanto a equipo y reparto que la primera (que consistía en un diálogo entre dos en un restaurante casi vacío). Hunter Schaffer coguioniza, junto a Sam Levinson, este episodio especial, realizado con fuertes protocolos COVID y con banda sonora de Billie Eilish y Rosalía.

PD. Eso sí, si tenemos mono de ver a Zendaya con algo de Levinson, os recuerdo que en febrero tendrán película en Netflix.