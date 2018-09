Tráiler de 'Holmes & Watson', la nueva comedia de Will Ferrell y John C. Reilly

Mientras seguimos esperando la tercera eventura de Robert Downey Jr. y Jude Law como Sherlock Holmes y John Watson, llegan Will Ferrell y John C. Reilly con su enfoque paródico de los mismos personajes. Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de 'Holmes & Watson', una comedia que se estrena el próximo 21 de diciembre.

Ojo porque además de la tronchante pareja formada por Will Ferrell y John C. Reilly —que ya demostraron su eficacia en 'Pasado de vueltas' ('Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby') y 'Hermanos por pelotas' ('Step Brothers')—, el reparto incluye nombres como los de Rebecca Hall, Hugh Laurie, Ralph Fiennes, Kelly Macdonald, Pam Ferris, Rob Brydon y Steve Coogan, entre otros.

No parece que vaya a ofrecer una de las adaptaciones más ingeniosas de la obra de Arthur Conan Doyle pero tampoco lo pretende; su meta es que pasemos un buen rato en el cine con estos actores haciendo el ganso. Por cierto, aunque ya hemos visto otras comedias sobre el popular detective, esta puede ser la primera donde se burlan de sus habilidades con una frase tan simple y cortante como: "No shit, Sherlock".

Tanto el guion como la puesta en escena corren a cargo de Etan Cohen, guionista de títulos como 'Idiocracia' ('Idiocracy'), 'Tropic Thunder', 'Men in Black 3' o 'Dale duro' ('Get Hard'), con la que debutó como director; ahí ya tuvo a Ferrell a sus órdenes. A continuación puedes ver el genial teaser póster de 'Holmes y Watson':