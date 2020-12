Tráiler de 'Pequeños detalles': Denzel Washington y Rami Malek creen que Jared Leto es el asesino en serie que están buscando

Ojo a esto. Warner ha lanzado el interesante tráiler de 'Pequeños detalles' ('The Little Things'), un thriller protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Solo por ver a estos tres actores juntos ya debe merecer la pena ver este film que se estrena el 29 de enero de 2021, tanto en salas de cine como en HBO Max.

Cabe destacar que ésta es la primera película que pondrá a prueba la polémica estrategia de Warner, motivada por la crisis de las salas ante la COVID-19. Ya veremos cómo funciona, otros estudios podrían seguir su ejemplo. La historia de 'Pequeños detalles' se centra en los agentes de policía interpretados por Washington y Malek, que se obsesionan con la investigación de una serie de asesinatos; Leto da vida al principal sospechoso.

La puesta en escena corre a cargo de John Lee Hancock, director de 'El fundador' ('The Founder') y 'Emboscada final' ('The Highwaymen'). Recordemos que Rami Malek tiene pendiente de estreno la esperada 'Sin tiempo para morir', última entrega de la saga James Bond, donde buscará sorprendernos con el papel de villano.

En cuanto al veterano Denzel Washington, su próximo trabajo es una nueva adaptación de Macbeth a las órdenes de Joel Coen. Por su parte, Jared Leto estrenará en 2021 el spin-off de 'Morbius', sobre el vampiro de la franquicia Spider-Man. La estrella, que también volverá a ser Joker en el "Snyder Cut" de 'Liga de la Justicia', ha dejado estas palabras sobre su personaje en 'Pequeños detalles':

"Es un tío inusual. Es un forastero, una oveja negra, alguien que está atrapado en una parte de la vida que quizá siente que no se merece. Ha sido bendecido y maldecido con una cantidad significativa de inteligencia e ingenio, pero realmente no encaja bien en la sociedad. Para mí, fue una oportunidad de hacer una completa transformación, algo de lo que me aproveché y que fue muy divertido, en la preparación, la investigación y la construcción del personaje. Fue sencillamente una pasada."