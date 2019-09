El tráiler de la temporada 6 de 'BoJack Horseman' anuncia que será la última: Netflix pone fecha de estreno al final de la serie

Menuda bomba acaba de soltar Netflix: la sexta temporada de 'BoJack Horseman' va a ser la última de la serie. Para hacer dicho anuncio han aprovechado el lanzamiento del tráiler de su última tanda de episodios. Ahí también habrá sorpresa, ya que la plataforma ha decidido dividir su estreno en dos.

Un final dividido en dos

La quinta temporada de 'BoJack Horseman' acabó transmitiendo la idea de que su protagonista podría haber tocado fondo y que había llegado el momento de dejar atrás su lado más nocivo. El inicio del tráiler va en esa dirección, pero las cosas no tardan en complicarse tanto para él como para el resto de personajes principales de la serie.

Será el próximo 25 de octubre cuando nos reencontremos con 'BoJack Horseman' por penúltima vez, ya que la despedida definitiva de la serie tendrá lugar el 31 de enero de 2020. Ya podemos ir preparándonos para lo que nos espera, que su creador Raphael Bob-Waksberg seguro que tiene pensada una despedida por todo lo alto.

Lo que sí parece claro es que no será un final convencional. 'BoJack Horseman' nunca lo ha ido y por mucho que me gustaría que todos sus protagonistas tuviesen un final feliz, no estamos ante ese tipo de obra. De hecho, ya ha habido más de una muerte a lo largo de la serie y no me sorprendería que hubiese alguna otra en estos episodios restantes...