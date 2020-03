Tráiler de 'El tercer día': Jude Law vive su propio 'Midsommar' en la nueva serie del creador de 'Utopia' para HBO

Si pensábais que tras 'The New Pope' no íbamos a volver a ver a Jude Law en HBO durante un tiempo... pues su regreso a la plataforma está más cerca de lo que hubiéramos pensado y como muestra aquí tenemos el tráiler de 'El tercer día' ('The Third Day'), su nueva miniserie.

El 12 de mayo es el día elegido por HBO España para traer a la plataforma esta miniserie de seis episodios ambientados en una remota y misteriosa isla británica, cuyos habitantes están dispuestos a todo con tal de preservar su modo de vida y tradiciones.

Ojo, porque 'El tercer día' viene de la mano de Dennis Kelly, creador de la británica 'Utopía', por lo que probablemente nos encontraremos con situaciones muy extrañas. Acompañándole en el guion estarán Kit de Waal y Dean O'Loughlin, mientras que en la dirección estarán Marc Munden y Philippa Lowthorpe.

'El tercer día' está dividida en dos partes: "Verano" cuenta la historia de la llegada de Sam (Law) al lugar, atraído por lo pintoresco del sitio; en "Invierno" seguimos a Helen (Naomie Harris), que llega a la isla dispuesta a encontrar respuestas.

En el reparto también nos encontramos con Emily Watson, Katherine Waterson y Paddy Considine en lo que tiene pinta de ser una de las miniseries de 2020.