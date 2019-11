Tráiler de 'The Way Back': Ben Affleck se convierte en un entrenador de baloncesto para el director de 'El contable'

Cada cierto tiempo surge en Estados Unidos alguna película sobre una llamativa historia en el que un entrenador de un equipo deportivo dejó una huella imborrable en los jugadores de su equipo. Normalmente se parte de una historia real, pero ese no es el caso de 'The Way Back', la nueva colaboración de Ben Affleck con Gavin O'Connor que ahora presenta su tráiler.

Affleck se convierte aquí en Jack Cunningham, una antigua gran promesa del baloncesto que abandonó la práctica de dicho deporte por motivos desconocidos. Mucho tiempo ha pasado ya desde entonces y no es que su vida vaya precisamente bien, pero un día recibe la oferta de entrenar a un equipo y acepta sin estar muy convencido. Sin embargo, todo dará un cambio a mejor para él cuando empiecen a ganar, lo cual le animará a hacer frente a sus demonios personales.

Cartel y fecha de estreno

Seguro que no era el único que esperaba que la siguiente película juntos de Affleck y O'Connor fuese esa ya anunciada secuela de 'El contable' que parece que nunca termina de salir adelante. De todas formas, se ve que en Warner han querido aprovechar la buena química entre ambos y 'The Way Back' es la prueba de ello.

La película parte de un guion escrito por el propio O'Connor junto a Brad Ingelsby, firmante del libreto de la estimable 'Una noche para sobrevivir'. En su reparto también veremos a Al Madrigal, Michaela Watkins, Janina Gavankar y Glynn Turman.

'The Way Back' llegará a los cines el 6 de marzo de 2020 -aunque inicialmente su estreno estaba previsto para el pasado 18 de octubre-.