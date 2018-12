Tráiler de 'Timeless: The Miracle of Christmas', el final de la serie nos llevará del salvaje oeste a la guerra de Corea

Pocas cancelaciones dieron tanto de qué hablar como la de 'Timeless', la presunta copia de la española 'El Ministerio del tiempo' que NBC estrenó el pasado 2016 y que verá su final este próximo jueves 20 de diciembre. Final que podremos ver en España este mismo viernes vía Movistar+.

Así que ya tenemos tráiler para 'Timeless: The Miracle of Christmas' (también conocido como 'The Final Mission'), telefilme con el que Shawn Ryan y Eric Kripke ponen punto final a las aventuras temporales de esta particular patrulla temporal.

En las dos partes de este especial, veremos al equipo intentar detener los planes de Rittenhouse durante la fiebre del oro californiana para después acabar en Corea en el invierno de 1950, donde deberán ayudar a rescatar a una refugiada embarazada.

A ver si nos encontramos con un buen final de serie, por lo menos uno que esté a la altura de los fans, "culpables" de las dos descancelaciones que ha sufrido 'Timeless'.