El tráiler de ‘Tom y Jerry’ lleva al mundo real a los entrañables personajes de Hanna-Barbera

Hace un par de años, el compañero Kiko nos contaba que la factoría Hanna-Barbera tenía en marcha un par de largometrajes basados en dos de sus franquicias más queridas: 'Scooby Doo' y 'Tomy y Jerry'. El primero de ellos, de animación 3D, se estrenó este mismo año bajo el título de '¡Scooby!'; pero el título centrado en el gato y el ratón había caído en el olvido... hasta ahora.

Por suerte o por desgracia, Warner Bros. ha publicado sin previo aviso el tráiler de la nueva película de 'Tom y Jerry', que hibridará personajes animados y acción real en un cóctel que, a juzgar por el avance, no invita demasiado a la esperanza —la integración, al menos, se antoja bastante deficiente— más allá de poder disfrutar de la siempre encantadora presencia de Chloë Moretz en pantalla. Juzgad por vosotros mismos.

El avance viene precedido de un artículo de la revista People en el que la actriz, que en el filme interpreta a Kayla, una planificadora de bodas que contrata a Tom para capturar a Jerry antes de un evento, ha hablado sobre su personaje, a quien califica de "bobalicón".

"Adoro que sea tan parecida a Jerry. Es una chica que tiene entre ceja y ceja lo que quiere conseguir pero se da cuenta de que el tiempo y la honestidad son lo que prevalecen al final".

Además, Moretz ha apuntado que no dudó ni un segundo en aceptar el papel y que este le ha planteado un reto enorme, que no es otro que "trabajar con algo que no está ahí":

"He estado viendo los dibujos de 'Tom y Jerry' desde que tengo uso de razón. Fue un pilar en mi hogar mientras crecí, y siempre nos juntábamos para ver sus absurdas travesuras en pantalla. [En el rodaje] Tom era un palo con una etiqueta con su nombre, en serio, y para Jerry, al menos tenía un pequeño modelo a escala. Pese a todo, fue muy interesante ser capaz de improvisar frente a la nada, crear junto a los animadores y llevar al límite lo que podíamos conseguir".

La segunda película de 'Tom y Jerry' para la gran pantalla tras 'Tom y Jerry: La película' de 1992 está dirigida por Tim Story —'Los cuatro fantásticos'—, contará con la presencia de los actores Colin Jost, Ken Jeong, Michael Peña y Rob Delaney, y se estrenará el 5 de marzo del próximo 2021.