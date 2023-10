Tráiler de la versión de 'Blancanieves' que promete hacer frente a "las mentiras destructivas" de la película de Disney con Rachel Zegler

Es bien sabido por todos que Walt Disney prepara una nueva versión en acción real de 'Blancanieves y los siete enanitos' con Rachel Zegler dando vida a la gran protagonista de la función. Algunos no están nada satisfechos con el fichaje de la actriz de 'West Side Story', pero en el medio de derechas The Daily Wire han ido un paso más allá al hacer su propia versión de la historia y aquí os traemos su primer tráiler.

"Ha abandonado su legado"

'Snow White and the Evil Queen' se estrenará en 2024 a través de Bentkey, la plataforma orientada al entretenimiento infantil de The Daily Wire. Será el primer largometraje de la compañía y nace con el objetivo claro de intentar contrarrestar la nueva versión de Walt Disney.

Jeremy Boreing se ha encargado de escribir la película, afirmando que "aunque Disney sigue utilizando el nombre de Walt, prácticamente ha abandonado su legado. Han hecho falta 100 años para construir Disney. Sabemos que no somos lo que ellos son hoy, pero esperamos que con el tiempo podamos convertirnos en lo que ellos fueron antaño: un pequeño estudio con grandes ideas y el valor de perseguirlas".

Al frente del reparto tenemos a Brett Cooper ('Heathers: Escuela de jóvenes asesinos'), quien se muestra encantada por la oportunidad de dar vida al mítico personaje creado por los Hermanos Grimm:

Me crié con los cuentos de hadas originales de los Grimm, así que estoy encantada de que estemos dando vida a esta historia icónica para la próxima generación. Blancanieves es un personaje precioso y es un honor para mí interpretarlo. Como todos los mejores cuentos de hadas, ésta es una historia con valores atemporales, como el amor, la amistad y la bondad, y estoy impaciente por compartirlos.

Obviamente, habrá que esperar a poder verla para valorar el resultado, pero es inevitable pensar que la única razón de la existencia de 'Snow White and the Evil Queen' es el enfado que ha generado dentro de The Daily Wire el impacto que pueda tener la película liderada por Zegler. De hecho, Boreing afirma que esa cinta "expondrá a los niños a las mentiras populares pero destructivas del momento actual".

En Espinof: