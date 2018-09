Tráiler de 'La víctima número 8': Telemadrid y ETB producen una serie sobre un atentado yihadista en el centro de Bilbao

Esta semana se celebra en Vitoria el FesTVal, una de las citas televisivas más importantes de España donde se dan cita las cadenas y productoras para dar a conocer sus próximas novedades. Y, entre ellas, nos encontramos con una que, reconozco, no tenía en el radar: 'La víctima número 8'.

Así, hoy se ha realizado la presentación de 'La víctima número 8', una serie de Globomedia hecha en coproducción entre ETB y Telemadrid. La ficción, cuyo tráiler tenemos a continuación, arranca con un atentado yihadista en pleno casco viejo de Bilbao que deja siete víctimas mortales.

La serie, de ocho episodios, cuenta con Marc Cistaré, guionista de 'Vis a Vis' como creador y productor ejecutivo y Alejandro Bazzano, entre cuyos créditos se encuentran 'La casa de papel', en la dirección. El reparto está encabezado por César Mateo, María de Nati y Verónika Moral entre otros.

A juzgar por el tráiler, parece una serie que está bastante cuidada... por lo menos en esta primera impresión que nos deja. Puede ser bastante interesante que, al estar ambientada en Bilbao, se cree cierto paralelismo entre el terrorismo islámico y el etarra (cuestión que se aborda en un par de proyectos cercanos). A propósito del tema, Marc Cistaré ha declarado:

“Lo que tiene mérito no es que lo seamos nosotros, sino que las cadenas apuesten por productos así. Llevaba tiempo queriendo abordar un tema como este del terrorismo y su onda expansiva. Cuando me preguntan por qué este tema, respondo por qué no. Creo que no hay historia que no se pueda contar si es con profesionalidad”