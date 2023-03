El actor original de Joel en 'The Last of Us' da su veredicto sobre el trabajo de Pedro Pascal: "Me pilla desprevenido"

Se ha hecho de rogar, pero después de siete fantásticos episodios, el fandom de 'The Last of Us' ha podido ver en la adaptación de HBO a Troy Baker. Puede que su nombre no os diga demasiado de buenas a primeras, pero si os digo que fue el encargado de interpretar a Joel en el video juego original de Naughty Dog, la emoción es algo más comprensible.

Otro Joel, otros matices

Como es obvio, Baker no ha podido interpretar al protagonista de la historia postapocalíptica —de eso se encarga Pedro Pascal—; en su lugar ha prestado ya no sólo su voz, sino también su imagen, a James, uno de los miembros del grupo de supervivientes de Silver Lake a las órdenes del infame David.

En una entrevista con el medio Vulture, el actor —y conductor del interesantísimo podcast oficial de 'The Last of Us'— ha hablado sobre el trabajo de Pedro Pascal a la hora de dar vida al personaje que él ayudo a confeccionar hace una década, ensalzando el modo en que le ha permitido descubrir nuevos matices sobre Joel.

"En cada episodio hay algún momento en el que digo, yo no pensé en eso. No lo vi. Me pilla desprevenido de la mejor manera posible. Todo lo que quería para Pedro, o para cualquiera que fuese a interpretar este personaje, era que me enseñase algo de lo que yo no me di cuenta sobre el personaje. ¿Qué me perdí? ¿Hubo algún elemento que podríamos haber explorado más?"

Además, Baker ha subrayado las diferencias entre la narrativa y el lenguaje del videojuego y la de la serie, y lo que ha permitido obtener el salto de la historia a un medio no interactivo.

"Lo que hace Pedro es traer esa vulnerabilidad que no creo que pudiésemos haber tenido en el juego por su naturaleza. En el videojuego te curas a ti mismo de heridas de bala, así que es muy complicado estar en plan, oh, auch, mi mano está rota. En la serie tenemos la oportunidad de explotar algunas de esas vulnerabilidades. Pedro lo hace de una forma asombrosa. Tampoco tenemos que estar tan limitados por la cámara situada detrás de nuestros dos personajes. Y podemos pasar más tiempo con Bill y Frank, con Tommy y María o con Kathleen y Perry. Esos personajes en el juego sirvieron una función concreta, y ahora sirven otra en nuestra serie: ser un reflejo de quiénes son Joel y Ellie".

No cabe duda de que uno de los grandes reclamos de la 'The Last of Us' de HBO ha sido su reparto, en el que brillan al mismo nivel Pascal y una Bella Ramsey que continúa sorprendiendo capítulo tras capítulo en la piel de Ellie. Para Baker, los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann —quien también es director del juego— han sido afortunados por partida doble.

"De algún modo, el alma de Ellie se dividió y entró en dos humanos: una parte fue a Bella y otra a Ashley. Son muy similares de muchas maneras. Sus gestos son muy, muy similares. Neil y Craig han dicho, y con razón, que tuvieron suerte dos veces. Encontraron a alguien que se preocuparía por esos papeles tanto como Ashley y yo lo hemos hecho durante los últimos diez años, y ahora han encontrado a otras dos personas que se preocupan por ellos lo mismo, si no más".