Bruja Escarlata seguirá en Marvel: Elizabeth Olsen está confirmada para al menos un proyecto más como Wanda Maximoff

Si bien la Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen aparentemente muere al final de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022) parece ser que la Bruja Escarlata regresará para al menos un proyecto más del Marvel Cinematic Universe (MCU), aunque quizá no de la forma en la que los fans de la actriz desearían.

Un regreso a medias

En la presentación de Marvel Animation de la Comic-Con International en San Diego 2022, se mostró uno de los episodios de la temporada 2 de '¿Qué pasaría sí?' que confirmaron que Olsen interpretará a Maximoff en la segunda temporada de la serie animada. El episodio se titula '¿Qué pasaría si la Capitana Carter peleara contra Hydra Stomper?' y presenta el regreso de Steve Rogers con la armadura del título.

Rogers, al igual que Bucky el Soldado de Invierno está trabajando contra la Capitana Carter y sus aliados. La presentación también incluyó una vista previa más general de la temporada 2 presentando a Iron Man haciendo un viaje a Sakaar, una secuencia al estilo de Mad Max, alteraciones de 'Shang-Chi', 'Vengadores': Infinity War', y un enfrentamiento entre Odin y Wenwu. Black Panther también se mostró en la vista previa. Los creadores también anunciaron que la serie ha sido renovada para una temporada 3.

The episode shown at #SDCC last night confirms that Elizabeth Olsen will voice Wanda Maximoff in ‘WHAT IF…?’ Season 2. pic.twitter.com/MbyAGzZdPV — One Take News (@OneTakeNews) July 23, 2022

'¿Qué pasaría si...?' explora líneas de tiempo alternativas ambientadas en el MCU que ofrecen ligeras posibilidades en momentos importantes del universo cinematográfico compartido. Aparte de las futuras temporadas, Marvel Studios planea expandirse aún más a la animación con 'Spider-Man: Freshman Year', 'Marvel Zombies' y 'X-Men '97'.