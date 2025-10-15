Charlie Hunnam se posiciona sobre su papel como Ed Gein en 'Monstruo': "Hemos hecho un hermoso trabajo al humanizarlo, para bien y para mal"

La nueva entrega de 'Monstruos', la serie de Netflix creada por Ryan Murphy, se adentra en su tercera temporada a contar la historia de una de las figuras más inquietantes del imaginario estadounidense: Ed Gein, el asesino en serie cuya historia inspiró clásicos como 'Psicosis', 'La matanza de Texas' y 'El silencio de los corderos',.

Convertir a un icono del horror en un ser humano tangible y complejo era el gran desafío de esta temporada, y fue una tarea que Charlie Hunnam asumió con una intensidad que lo llevó a rozar sus propios límites físicos y emocionales. El actor británico, conocido por su trabajo en 'Sons of Anarchy', encontró en Gein un espejo incómodo: un personaje que obligaba a mirar de frente al origen del mal y las grietas de la mente humana.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

La transformación de Charlie Hunnam

En una entrevista con Interview Magazine, Hunnam reconoció que interpretar a este personaje ha sido "uno de los mayores retos" de su carrera, y que el mayor desafío no estaba en las escenas violentas, sino en encontrar "la verdad emocional" detrás del monstruo.

Aceptar el papel de Ed Gein, confesó Hunnam, fue un punto de inflexión para él. Tras su primera conversación con Ryan Murphy, el actor quedó cautivado por el enfoque del creador:

"No quería hacer un retrato sensacionalista, sino entender las motivaciones humanas detrás de sus actos. Y creo que hemos hecho un hermoso trabajo a la hora de humanizarlo, tanto para bien como para mal"

Según explicó al mismo medio, el proceso de preparación lo sumergió en una oscuridad creciente:

"Creo que leí todos los libros escritos sobre Ed Gein, y empezó a volverse increíblemente sombrío para mí"

Además, el compromiso de Hunnam también fue físico. El actor reveló que llegó a perder 13 kilos por decisión propia para reflejar la fragilidad del personaje, inspirándose en las fotografías reales del asesino. "La delgadez de Gein no era solo física, era emocional", dijo. Su régimen extremo preocupó incluso a Murphy, quien le pidió que detuviera la pérdida de peso. "Quería que el cuerpo contara tanto como la mente", explicó el intérprete, que buscaba una transformación que llevó al límite su salud y su resistencia.





Pero el mayor impacto llegó al final del rodaje. Tras meses habitando la mente del criminal, Hunnam necesitó darle un cierre a nivel personal y viajó a Plainfield, Wisconsin, para visitar la tumba de Ed Gein, donde pasó horas reflexionando en silencio. "Quería expresarle una cosa en particular: que espero que por primera vez hayamos contado su historia de forma honesta e imparcial", contó a la revista.

Más allá del esfuerzo interpretativo, 'Monstruos' busca cuestionar si los monstruos nacen o se hacen y Murphy y Hunnam coinciden en que la serie no pretende justificar a Gein, sino explorar los factores sociales, psicológicos y culturales que moldean la maldad.

"El objetivo no es glorificarlo, sino obligarnos a mirar lo que tememos entender"

En Espinof | El creador de 'Monstruo' explica cuál es el único asesino en serie que no aparecerá en la antología de Netflix: "No plantea ninguna pregunta sobre la sociedad"

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025