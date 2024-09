Colin Farrell desvela que sus prótesis para 'El Pingüino' incluían un pene con una pinta de lo más grotesca. "No sé si quiero andar por el set con esto"

Después de ver el primer episodio de 'El Pingüino', no tengo demasiadas dudas de que nos encontremos ante una de las grandes producciones catódicas del año. La gente de HBO se ha sumergido en el universo de 'The Batman' en una épica criminal que apunta maneras y que encuentra en Colin Farrell un arma no tan secreta que carga prácticamente todo el peso de la producción sobre sus hombros —con permiso de Cristin Milloti—.

Pingüino de la cabeza a... la entrepierna

Pero, claro, el trabajo del actor no hubiese sido lo mismo sin el trabajo del departamento de maquillaje y efectos especiales capitaneado por Mike Marino, que volvió a moldear a Oz Cobb —así se conoce ahora a Oswald Cobblepot— después de compartir set con Farrell en el largometraje de 2022 dirigido por Matt Reeves. Una obra de arte tan grotesca como realista que sólo una pequeña porción del intérprete al aire

"Estaba básicamente cubierto desde las muñecas hasta los tobillos. Lo único que seguía siendo mío eran las manos y los pies", explicó Farrell en una entrevista con People en la que dio algúna pista sobre el proceso diario de caracterización, cuidado hasta el más pequeño de los detalles.

Si no fuera por el diseño de Mike, te lo digo ahora, si solo fuera yo con un maldito cigarrillo, un sombrero de copa, un poco de cojera y un paraguas que fuera una ametralladora, no habríamos tenido la serie de HBO. Nunca me aburría. Quiero decir, cuando llegábamos a las dos horas y 45 minutos, ya empezaba a estarlo un poco... Porque tenían que pintar con spray como siete piezas diferentes, el gorro, peluca sobre el gorro, y luego se ponían a rociar cada pequeño poro, cada pequeño grano, cada pequeña arruga, cada pequeña cicatriz".

Pero lo verdaderamente curioso del asunto es que el traje de Oz incluía algún que otro pequeño complemento que no llegaremos a ver, pero que muchos pagaríamos por poder hacerlo. Si te lo estás preguntando, sí, es un pene de pingüino de quita y pon diseñado por Marino para una escena en la que el protagonista de la función aparece desnudo.

"Marino es muy retorcido y brillante. Me dijo: 'Te he hecho un pene de pingüino'. Dije, '¿De verdad? Ni siquiera lo van a ver. No sé si quiero caminar por el set con un pene de pingüino'. Y él dijo, 'No, no, no, tío. Es desmontable, tiene velcro. Tiene un pico en la punta'. Así que tenía un pene de pingüino".

Cuando se vio por primera vez con el kit completo, como es comprensible, Farrell no daba crédito.

"No podía creerlo, sí. Nunca había hecho nada parecido. Mueves tu cara y ves lo que pasa. Sabía que las expresiones se manifestaban de una manera particular a través de la máscara y lo bien que estaba diseñada, así que simplemente lo di todo".

Puedes disfrutar de 'El Pingüino' desde el pasado jueves 19 de septiembre en Max.

