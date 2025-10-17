"Creaba fricciones". Michael J. Fox recuerda su mala experiencia rodando 'Regreso al futuro' con Crispin Glover

En su número más famoso, Thomas F. Wilson, que interpretaba a Biff en 'Regreso al futuro', canta sobre las típicas preguntas que le hacen sobre la película, y entre frases como "¡Ey! ¿Era estiercol real? No lo era" o "¿De verdad volaban los monopatines? ¡Es una película!" mete un curioso codazo mientras está enumerando a los miembros del reparto "¿Cómo es Crispin Glover? Inusual". Leyendo las declaraciones de los que trabajaron en la película, definitivamente, no se puede decir que fuera el compañero favorito de ninguno de ellos.

Regreso al infierno

Es el caso de Michael J. Fox, que en su nuevo libro de memorias 'Future Boy', tal y como muestra Deadline, habla sobre la película y carga contra el actor, afirmando que creaba fricciones en el rodaje: "Como George McFly, Crispin tenía sus propias ideas sobre cómo y dónde se debería mover su personaje". De hecho, recuerda una escena en particular donde hizo lo que le dio la gana.

A medida que Crispin se acercó a la cámara, se supone que tenía que estar situado entre el tendedero y yo. Pero Crispin tenía otro plan. Creo que veía a George como un nómada, un espíritu libre que viajaba en patrones aleatorios. En este caso, perpendicular a la cámara. Al final, el equipo fabricó un corral en miniatura hecho de bolsas de arena y trípodes, atrapándole para que aceptara los parámetros del plano.

Obviamente, Fox no quiere llevarse mal con nadie, así que aclara que "su talento era incuestionable, aunque sus métodos a veces creaban fricciones. Pero le respeto por cómo fue fiel a George (como él lo entendía y representaba)". De hecho, acaba afirmando que "conocía a Crispin Glover antes de 'Regreso al futuro'. No diría, sin embargo, que estaba preparado para actuar con él, no hay manera de prepararse para Crispin. Con Chris Lloyd, tenía una idea de lo que estaba haciendo. Ni él ni Crispin hacían la misma cosa dos veces". Así que ya sabéis: si volviendo a ver la película veis a Marty McFly con cara de extrañeza mirando a su padre no es cosa del personaje: es el propio actor tratando de encontrarle sentido a algo.

