"Lo defenderé hasta la muerte". Bruce Campbell revela que prefiere el final original de 'El ejército de las tinieblas' tres décadas después

La comedia de terror 'El ejército de las tinieblas' (Army of Darkness, 1992) cumple 30 años. Algunos no saben que Sam Raimi hizo hasta cuatro cortes diferentes. La estrenada en cines de los Estados Unidos fue de 81 minutos y fue clasificada R, La versión que llegó a la televisión fue de 88 minutos, igual que estreno internacional de la película, que mantuvo algunas de las escenas más sangrientas de la película, así como su final original. La versión más larga es una versión del director de 96 minutos, que incluye el final original preferido por su estrella, Bruce Campbell.

Su personaje Ash pasó de ser un estudiante universitario afable a ser un idiota tonto y cómicamente grosero en el transcurso de la saga, por lo que al público no le importa verle siendo maltratado por esqueletos que caminan. El final estrenado en cines de EE. UU. era un final muy divertido y memorable, que muestra a Ash en una secuencia de acción y termina en un momento de triunfo. Ash, después de haber sido desplazado al siglo XIV, se encuentra de vuelta en su tienda y lucha contra una bruja monstruosa y besa a una compañera en señal de victoria. "Hail to the King", dice.

En el final mas oscuro Ash recibe un elixir mágico que lo enviaría hacia adelante en el tiempo un siglo por cada gota que tragara, pero cuenta mal el número de gotas y se traga una de más, con lo que despierta con una larga barba y cubierto de polvo y ve que el mundo ha sido completamente destruido. El plano final es Ash, completamente desesperado, clamando al cielo porque durmió demasiado. 'Evil Dead IV' habría sido potencialmente un thriller postapocalíptico, que es lo que planteaba también la temporada 4 de la serie 'Ash vs Evil Dead'.

El final original era el favorito de Campbell y en el audiocomentario de la película, el actor explicó su preferencia:

"En muchos casos, esto se denominó 'final alternativo', pero no existe tal cosa. Este es el final original... Defenderé este final hasta el final de mis días, porque no se trata de que sea deprimente. Se trata de que es apropiado. Creo que el final es apropiado. Y creo que esta secuencia es genial. Es muy de ciencia ficción y dio una buena introducción a lo que se convertiría, o no, en la parte IV. Además, aquí es donde vuelve a ser tu personaje, Sam [Raimi]. El idiota que se distrae tan fácilmente que cuenta mal seis pésimas gotas. El pobre tonto. Durmió demasiado".