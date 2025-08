"Era como estar enterrado vivo todos los días": Jim Carrey confiesa cómo tuvo que soportar la tortura de darle vida a uno de sus más locos personajes

Para lograr sus papeles a la perfección, los actores tienen que lograr muchos sacrificios: desde bajar (o subir) de peso drásticamente, hasta lograr cambios de look sumamente radicales, sin embargo, quizá nada pueda compararse con lo que vivió Jim Carrey cuando protagonizó uno de los procesos de transformación más exigentes de su carrera.

Para su participación en 'El Grinch', la aplicación de maquillaje y el traje resultaron tan extremos que el actor incluso llegó a plantearse abandonar el rodaje, pero para superarlo, a los productores no les quedó más que pedir ayuda inesperada de un profesional entrenado por la CIA: uno experto en soportar torturas.

Años después de la filmación de la película, Carrey comparó su experiencia con estar "enterrado vivo" cada mañana. En el primer día, la aplicación de prótesis y pintura verde le llevó unas ocho horas y media, y sus sensaciones fueron tan adversas que, frustrado, llegó a golpear la pared de su tráiler. Llegó a decir al director Ron Howard que ya no podía continuar con el proyecto.

Entonces, el productor Brian Grazer decidió actuar: recurrió a un especialista con experiencia en entrenamiento a agentes de la CIA para resistir torturas y situaciones de estrés extremo.

"Teníamos que ayudarlo a sobrevivir"

Ese experto pasó un fin de semana entero entrenando a Carrey en técnicas para soportar el dolor y el aislamiento psicológico propio de aquel traje. Le enseñó estrategias como apagar los patrones mentales negativos cambiando de contexto: encender la televisión, cambiar de actividad o pedir a alguien que le diera un pequeño golpe en la cabeza o en la pierna. Incluso se le sugirió fumar cuanto pudiera para mantenerse enfocado.

Grazer, en un artículo para The Daily Beast, narró cómo la reflexión sobre el mundo de la inteligencia lo llevó a la decisión: "Teníamos un actor prisionero de su disfraz (lo estaba torturando su maquillaje) y pensamos si el especialista que entrenaba a espías podría ayudar a Jim a sobrevivir lo mismo que él enseñaba a resistir interrogatorios hostiles".

A pesar de los malos ratos, Carrey reconoció posteriormente que esas sesiones le parecieron "bastante divertidas", pero le sirvieron para volver al set y completar el rodaje afirmando: "¡Es por los niños! ¡Es por los niños!" cada vez que se sentía al límite.

Incluso el propio Rick Baker, responsable de los efectos de maquillaje, relató cómo el director Ron Howard también vivió la experiencia: un día se vistió completamente como el Grinch para empatizar con Carrey y mostrarle su apoyo.

Sin embargo, en palabras de Carrey: "No podía ver, no podía respirar, no podía rascarme. Las limitaciones físicas eran increíbles. Era como llevar una nevera en la espalda", pero a pesar de esa experiencia, pudo continuar con el rodaje y consolidar una actuación icónica en la historia del cine infantil.

Fotos de IMDB

