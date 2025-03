Este icónico actor secundario tiene su propio universo cinematográfico gracias a tres películas completamente diferentes

Hay actores que parecen tristemente condenados a ser "aquel de aquella película" o "¿cómo se llamaba?". Para muchos espectadores, Peter Graves pudo ser uno de esos actores. Aunque también tuvo su etapa de protagonista, el actor pasó buena parte de su carrera siendo un excelente actor de reparto cuyo registro se extendía desde comedias como 'Aterriza como puedas' a la inquietante 'La noche del cazador'.

Graves tuvo también un particular privilegio. Según ha descubierto un avispado usuario de Reddit, el actor hizo tres veces exactamente el mismo papel en tres películas completamente distintas, creando una especie de simpático universo compartido donde él es la única constante y donde incluso se menciona su propio nombre. En 1993 y en la película 'La familia Addams', hay un momento en el que Debbie Jellinsky está viendo en la televisión un programa llamado 'America's Most Disgusting Unsolved Crimes' en el que apropiadamente están hablando de la Viuda Negra. El presentador no es otro que Graves.

Su papel debió resultar muy convincente, porque en 1999 apareció en otra película, 'House on Haunted Hill', presentando su propio programa de misterio 'Terrifying But True!!' y apareciendo en los créditos como Peter Graves. Esto volvió a pasar en 2002 y para 'Men In Black II', donde se puso tras la cámara una vez más para hablar de misterios, en este caso un programa de bajo presupuesto donde cuenta una aventura que supuestamente ocurrió para los hombres de negro.

Como apunta otro usuario, es fácil ver una conexión aquí entre 'La familia Addams' y 'Men in black II' ya que ambas fueron dirigidas por el mismo director, Barry Sonnenfeld, por lo que pudo ser una cuestión de volver a trabajar con un actor que tenía en estima. Una tercera película sin embargo ya indica que Graves se había hecho con su pequeño nicho cinematográfico. Con una carrera de más de 140 roles, es seguro que en otras ocasiones habrá coqueteado con roles similares.

Fuera de su faceta de presentador, hay un rol célebre en su carrera por el que los espectadores pueden conocerlo. Durante 143 episodios Graves fue Jim Phelps, el protagonista tanto de la serie original de 'Misión Imposible' como de su sucesora televisiva. Por lo que sin él seguramente no tendríamos la taquillera saga cinematográfica de Tom Cruise.

