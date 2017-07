Fallece Sam Shepard, escritor de 'Paris, Texas' y actor en 'Elegidos para la gloria'

"No me desvié para meterme en el mundo del cine. Me considero un escritor."

El último día de julio está siendo un lunes negro para los cinéfilos. Tras conocer la noticia del fallecimiento de Jeanne Moreau, nos volvemos a entristecer al enterarnos que también ha muerto Sam Shepard. El conocido actor, guionista, dramaturgo y director perdió la vida a los 73 años en su casa, en Kentucky; sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Entre los logros de Shepard cabe destacar el Premio Pulitzer por su obra 'Buried Child' (1979), donde reflejó parte de su propia infancia y las experiencias con un padre alcohólico. Pocos años después, fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por 'Elegidos para la gloria' ('The Right Stuff', 1983); fue su única oportunidad de ganar la estatuilla aunque, evidentemente, no necesitó tal cosa para dejar huella en el público.

Como actor, su primer gran papel fue a las órdenes de Terrence Malick en 'Días del cielo' ('Days of Heaven', 1978). Otros títulos relevantes de su filmogragía son 'Resurrección' ('Resurrection', 1980), 'Country' (1984), 'Magnolias de acero' ('Steel Magnolias', 1989), 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford' ('The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford', 2007) o 'Frío en julio' ('Cold in July', 2014). Recientemente intervino como secundario en la serie 'Bloodline'.

Su carácter y su sensibilidad se transmitían en sus interpretaciones, siempre aportaba algo incluso en los papeles más breves. La última película en la que participó, 'Never Here', escrita y dirigida por Camille Thoman, se estrenó este año en el Festival de Los Ángeles. Como guionista escribió 'Zabriskie Point' (1970) o 'Paris, Texas' (1984). Dirigió dos largometrajes, 'Norte lejano' ('Far North', 1988) y 'Lengua silenciosa' ('Silent Tongue', 1993) aunque dedicó más tiempo y pasión al teatro; en la primera colaboró con Jessica Lange, su pareja durante más de dos décadas (de 1982 a 2009).

Al margen del séptimo arte, su carrera como escritor deja 44 obras teatrales y varios libros, incluyendo recopilaciones de historias cortas, poemas y memorias.

Descanse en paz.