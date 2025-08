Fue la estrella de una de las sitcoms más famosas, pero ahora no se arrepiente de haber dejado Hollywood

Cuando tras 11 temporadas finalizó en 2020 'Modern Family', para millones de espectadores supuso cerrar todo un capítulo de sus vidas. Más de una década en antena había dado espacio para encariñarse con una de las sitcoms contemporáneas más queridas, apoyada sin duda por un elenco que en aquel momento eran estrellas de la televisión.

Entre los grandes favoritos estaba Phil Dunphy, el padre entrañable y bonachón interpretado por un Ty Burrell al que el papel le venía como anillo al dedo. Terminar con la serie supuso también un punto de inflexión importante en su vida, desde entonces apenas ha tenido un par de roles como actor de voz en las series 'Duncanville' y 'Table Read Podcast', siendo el último en 2022.

Esta sequía es aparentemente buscada. Desde 2020 Burrell dejó la vida de Hollywood y Los Angeles para mudarse a Utah con su mujer (con la que lleva casado 25 años) y sus hijas adolescentes. Ahora sabemos que el actor no parece tener ninguna prisa en volver, y en declaraciones para People ha dejado claro que "no me arrepiento" de su marcha. Añadiendo que le ha permitido centrarse en su paternidad. "Es un gran lugar para criar a las chicas".

Admite que el cambio a un estilo de vida más tanquilo le ha costado. "Cuando nos mudamos aquí se sentía casi como cosplay, como si pretendéramos ser gente a la que le gustase el aire libre", cinco años más tarde parece que le ha cogido el gusto, y si bien no pretende que sea una retirada, de momento se encuentra cómodo como actor de voz. Probablemente el dinero de 'Modern Family' tampoco le haga estar muy necesitado a corto plazo.

Tras pasar tantos años interpretando el mismo papel, el resto del elenco ha sufrido una sequía similar, buscada o no. Sofía Vergara fue quizás la única excepción y la que desde luego salió más beneficiada con la sitcom, habiendo ganado mucha notoriedad desde entonces. Pero al resto les está costando volver a encontrar roles protagonistas.

