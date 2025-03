"Hay cien episodios que no he visto". 'Modern Family' tuvo una atípica producción que pudo haber acabado con la serie. La culpa la tienen sus creadores

Hay un episodio muy memorable en la tercera temporada de 'Modern Family' que habla del conflicto entre Dunphys contra Pritchetts: soñadores contra realistas. Es un capítulo entrañable que zanja con una conciliación entre los miembros familiares y tiene un bonito mensaje. No importa lo diferentes que sean, los soñadores siempre necesitarán tener cerca a los realistas, y viceversa.

Es una pena que la misma lección no se aplicase dentro de la serie, porque la historia detrás de su producción no es una de conciliación. Como se cuenta en el libro 'Modern Family: The Untold Oral History of One of Television's Groundbreaking Sitcoms', los primeros compases de la serie estaban lejos de ser ideales, con producciones ajetreadas y a menudos confusas. Esto no es extraño cuando una ficción está comenzando, pero es más peliagudo si el principal problema está en los propios creadores.

Steven Levitan y Christopher Lloyd son nombres que cualquier fan de la serie habrá leído juntos decenas de veces. Unidos por la cadena idearon una historia que resonó con espectadores en todo el mundo y entusiasmó a su reparto y equipo, pero nunca fueron realmente una pareja creativa. Peor aún, ni siquiera tenían estilos de escritura parecidos.

En el libro, Levitan describe a Lloyd como alguien que disfruta más de la trama, de cargar los episodios de eventos y giros, mientras que él disfruta de dinámicas más sencillas entre personajes. Lloyd no piensa lo mismo, si bien a sí mismo se describe como quizás un escritor rígido, considera que la disciplina es clave para la escritura, y define a Levitan como alguien mucho más suelto y guiado por impulsos, donde quizás una única escena que le resulta divertida sirve como faro de guía para el resto.

Esto se convirtió en un gran problema para todos los implicados. A lo largo del desarrollo de toda la primera temporada el equipo recibía con frecuencia instrucciones contradictorias de los dos creadores, y tenían que arreglárselas a la hora de resolverlas de un modo que de alguna manera contentase a ambos. La segunda temporada de la serie supuso el punto de ruptura para todos, con el episodio de Halloween (el primero que rodaron) siendo un infierno para el equipo.

El divorcio era esperable, pero no la solución

Acabaron llegando a una solución. Fuertemente atípica, pero una solución de cualquier manera. Desde aquel momento ambos showrunners decidieron no ceder el control pero sí dividírselo. Pasaron a formar en dos equipos, equipo Levitan y equipo Lloyd, a los que se le asignaron los episodios de forma equitativa. No era solo una cuestión de cambiar de showrunner, cada uno tuvo su propio equipo de guionistas que no se solapaba, por lo que esencialmente era como si estuviesen creando dos series distintas.

"Hay cien episodios de una serie que he co-creado que no he visto. Y no es una situación típica. Pero sé que si veo ciertos episodios, las mismas cosas que me molestaron en la lectura del guion y no han cambiado me volverían loco", afirma Lloyd en el libro. Levitan tiene algo similar que decir sobre el trabajo de su compañero. "Hay muchos de sus episodios que no he visto por lo mismo. Encuentro ciertos episodios frustrantes". Ambos hablan de una sensación de posesión con estos personajes, por lo que verlos hacer algo que creen que no harían es algo con lo que les cuesta lidiar.

Es curioso como a pesar de lo radical que fue la solución, este cambio pasó (mayormente) desapercibido de cara a la audiencia. Y hay que decir mayormente, porque algunos fans de la serie sí dicen apreciar un cambio de estilo en los guiones de la serie, con reportes como este de un expectador que se extrañó al ver diferencias bruscas entre las dinámicas de dos episodios consecutivos. Para el equipo y los actores desde luego supuso un alivio, y Julie Bowen incluso declaró que sirvió para mejorar la serie, ya que ambos competían constantemente tratando de conseguir mejores guiones.

