Gael García dejó ir el protagónico de una de las sagas de acción más conocidas del cine: "Pensé más en lo que pensarían de mi"

Malas decisiones las tomamos todos en el día a día, sin embargo, para muchos actores, eso resulta ser un cambio en su carrera por demás significativo cuando, al tener en sus manos un protagónico que trasciende en el cine, deciden dejarlo ir por el ego, tal como le sucedió a Gael García Bernal, reconocido actor mexicano, que rechazo a participar en una exitosa saga de acción que, en retrospectiva, le dejó una importante lección profesional.

A principios de los años 2000, García Bernal fue considerado para un papel en la franquicia de 'Jason Bourne', protagonizada por Matt Damon. En una entrevista con Gaby Meza para el podcast "Hablando de cine con", el actor confesó que en ese momento no se sentía preparado para asumir la responsabilidad que implicaba un proyecto de tal magnitud.

En la entrevista, expresó que temía volverse "hiperfamoso" y se preocupaba por las opiniones que otros pudieran tener sobre él, reconociendo que esta decisión estuvo influenciada por su percepción del juicio externo y admitió que, años después, hubiera aceptado la oferta.

"Es horrible hablar de lo que uno no hizo, fui muy malagradecido y fue por razones que no tuvieron nada que ver con gustos: son películas que me gustan. No me entendía a mí en esa dimensión, pensaba en que me volvería híper famoso, pensaba en lo que pensaría la gente, entonces abiertamente puedo decir que la cagué", afirmó el actor en la entrevista.

Sin protagónico, pero con presencia en el cine mexicano

Si bien el protagónico de 'Jason Bourne' estuvo en manos de Matt Damon, lo cierto es que, en el año de filmación y estreno de la primera cinta de acción de la saga, Gael García estaba formando parte del cine mexicano que marcó a una generación: en el año 2001 protagonizó 'Y tu mamá también' junto a Diego Luna, además, un año después, en 2002, llegó uno de sus más conocidos protagónicos: 'El crimen del padre Amaro'.

Pero no sólo eso: como parte de su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel participó con el personaje de Jack Russell en 'Werewolf by Night', lo que demostró su disposición a explorar nuevos horizontes en el mundo de la actuación.

Fotos de kyosukekunimoto | Wikimedia

