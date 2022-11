"Gracias por obligar a alguien de 18 años a salir del armario": Kit Connor, el protagonista de 'Heartstopper', forzado por los fans a hablar sobre su sexualidad en Twitter

¿Os acordáis de cuando ser fan era algo no necesariamente tóxico? Te emocionabas con los estrenos, hacías fanzines, ibas a los eventos, con suerte podías conseguir un autógrafo... Ahora, el mundo del fandom ha cambiado tanto por culpa de las redes sociales que ha conseguido que muchos actores no quieran saber nada de las mismas, se sientan amenazados o tengan que hablar de su sexualidad a la fuerza. Esto último es lo que le ha pasado a Kit Connor, el protagonista de, paradójicamente, 'Heartstopper', una serie de la que sus seguidores han aprendido bien poco.

Para entender lo que ha pasado hay que remontarse a las entrevistas promocionales de la serie de Netflix, en las que Connor se negaba a desvelar su identidad sexual, entre otras cosas porque era menor de edad y no se sentía preparado. Los fans dieron por hecho que era gay y, por tanto, entraron en furia al verle de la mano de Maia Reficco, su compañera de reparto en 'A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow'.

El fandom acusó a Connor de queerbaiting (o, lo que es lo mismo, de mentir al hacer ver que forma parte del colectivo para ganar seguidores) y, como viene siendo normal en Twitter, los insultos y las amenazas fueron en aumento. En septiembre, el actor tuiteó "Esta es una app tontísima. Estoy un poco aburrido de ella ahora, me borro Twitter :)", algo que no aplacó la furia de sus seguidores, que continuaron acusándole hasta que ayer se vio obligado a salir del armario.

Un derecho inalienable que todos deberíamos tener sobre nuestra sexualidad es la de decidir cuándo y cómo abrirnos sobre ella. A Connor no se le ha permitido, y se nota que no está cómodo al respecto.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye