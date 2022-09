"Si hubieran esperado 10 años más, lo habrían podido hacer bien". Stephen Fry cree que se equivocaron al adaptar tan pronto este clásico de la ciencia ficción

Douglas Adams no es un extraño para el medio audiovisual. El popular escritor británico (que también fue guionista de algunos capítulos de 'Doctor Who') ha visto adaptada su obra en distintos formatos, la más reciente su saga 'Dirk Gently' para BBC America. Pero, ¿qué pasó con 'Guía del autoestopista galáctico'? El actor Stephen Fry considera que no se le hizo justicia a la saga más icónica del autor en cines.

¡Feliz Día de la Toalla!

'Guía del autoestopista galáctico' es la mítica pentalogía escrita por Douglas Adams entre 1979 y 1992. Se trata de una saga muy popular que dió lugar al famoso Día de la Toalla (el Día del Orgullo Friki, vaya) y ha tenido multitud de adaptaciones a varios medios.

Desde seriales radiofónicos, versiones teatrales, libros ilustrados, videojuegos e incluso una serie en 1981 para BBC 2. Con estos antecedentes, parecía lógica la idea de que esta divertida comedia espacial terminara dando el salto a la gran pantalla, aunque esto sucedió después del prematuro fallecimiento del autor en 2001 con 49 años.

Garth Jennings ('¡Canta!') fue el encargado de trasladar el primer libro de la saga al cine en 2005. La cinta contaba con un reparto de lujo: Martin Freeman, Sam Rockwell, John Malkovich, Zooey Deschanel, Yasiin Bey, Warwick Davis... además de cameos estelares como Simon Jones (el Arthur Dent de la serie de los 80) o Helen Mirren.

A pesar de las grandes expectativas puestas en ella, tuvo una acogida algo tivia en taquilla y no se volvió a hablar de adaptar los siguientes libros de la saga. Aunque más adelante se reivindicó como clásico de culto, en general no cuenta con el beneplácito de los fans de la novela, que consideraron que no captaba acertadamente el sentido del humor que Adams imprimió a su obra.

Stephen Fry es uno de esos fans detractores de la adaptación cinematográfica. El actor no solo es un gran amante de las novelas sino que también fue íntimo amigo de Douglas Adams y participó en varias de sus versiones: narró el audiolibro, interpretó a Murray en uno de los seriales radiofónicos y es el narrador de la película.

A raíz del estreno de la serie de 'Sandman' para Netflix, que se basa en el cómic de Neil Gaiman del que Fry también es un gran admirador, el actor comentó que la adaptación del libro de Adams podría haber sido mucho mejor de haberla hecho 10 años más tarde:

(La adaptación de 'Sandman') Me recordó a mi amigo Douglas Adams con su 'Guía del autoestopista' y cómo, si hubiera podido vivir otros 10 años, podrían haberlo adaptado bien. No es solo por la tecnología, sino también el presupuesto y la voluntad de hacer las cosas correctamente y darles el debido cuidado y atención. Eso es algo que ahora se lleva más.

Nunca sabremos qué le hubiera parecido la adaptación a Adams, no obstante, sí podremos ver si la teoría de Fry se confirma con la nueva adaptación que hay en marcha de 'Guía del Autoestopista'. La serie, retrasada por la pandemia, está en manos de Hulu con Carlton Cuse ('Perdidos') y Jason Fuchs ('Wonder Woman') como showrunners. ¿Será esta por fin la adaptación definitiva? El tiempo lo dirá.